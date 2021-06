Secun de la Rosa viaja a Benidorm para debutar con buena música y mucho corazón

La calle Marqués de Larios, que une en diáfano garbo la Plaza de la Constitución de Málaga con su puerto, es una de las más caras de nuestro país para alquilar una vivienda. A 23 grados, con un sol de justicia y a punto de revelarse como el pasillo engalanado por el que desfilarán las 23 películas de la sección oficial del Festival de Málaga, créannos, se entiende cualquier arrebato especulador. Después de una última edición pandémica, la del pasado agosto, que tuvo a «Las niñas» de Pilar Palomero como triunfadora absoluta, el certamen más importante del cine español quiere recuperar esa ansiada normalidad con la selección de películas más grande de su historia y una promesa a la ciudad que la acoge: que sea la última edición en la que los invitados al Teatro Cervantes tengan que llevar mascarilla.

La pugna por la Biznaga de Oro, el galardón que premia a la mejor cinta de las presentadas, dio comienzo la pasada noche con la proyección oficial de «El cover», un musical de puro pulso y corazón protagonizado por Àlex Monner y que significa el debut en la dirección del también actor Secun de la Rosa: «Quería hablar de héroes anónimos, de herencias familiares y de la búsqueda de uno mismo. Cuando descubrí a los artistas que luchan por sobrevivir en Benidorm pensé que sus vidas entroncaban con lo que yo escribía para teatro. Y además la música me apasiona», confiesa el realizador en entrevista con LA RAZÓN, y que no ha podido acudir al enclave andaluz por su salud.

Así, el filme nos traslada hasta el paraíso terrenal «guiri» para hablarnos del fracaso y las segundas oportunidades a través de las historias personales de varios aspirantes a artista; desde una imitadora de Amy Winehouse a la que da vida una siempre destacable Carolina Yuste («Carmen y Lola») al personaje de Monner, que reniega de la música por su pasado familiar y que desoye los cantos de sirena del «showbiz»: «Creo que Secun ha sabido captar ese momento de transición en la vida, esas dudas y sobre todo ese miedo que a uno le entra ante la posibilidad de perseguir los sueños», explica el joven actor desde una terraza malagueña. Y sigue: «En la película se juntan, gracias a los covers e imitadores, esas dos pulsiones, la de sentir que no estás haciendo lo que de verdad quieres y la de darlo absolutamente todo cada día como si fueras a morir en el escenario», remata Monner.

De la Rosa, que pese a llevar años en la industria explica que ha sido «complicado» levantar su película, contó para ella con la colaboración especial de Susi Sánchez y Carmen Machi, que se intercalan como figuras casi helénicas del relato: «Tenía claro que Carmen debía estar en mi primera película sí o sí, y mi respeto por el trabajo de Susi fue lo que me llevó a llamarla y a poder contar con ella», añade, antes de desgranar la parte musical del proyecto, en la que se oyen versiones de Antonio Vega, Alaska, Nena Daconte y una original, cortesía de Antonio Orozco: «La película tiene grandes hits que costó muchísimo conseguir, sobre todo, por el tiempo. Costó tanto que la primera canción de la película, en el ’'Benidorm de Noche’', la compusimos entre mi amigo Pablo Méndez y yo, él la música y yo la letra, a lo largo de los ensayos. Contiene joyas que yo conocía, caras “B” o canciones de otras épocas como “Balada para la soledad de mi guitarra”», detalla.

La hora y media casi suiza de «El cover», además de un karaoke de celebración que se puede entender en clave de culto o de petardeo según tenga uno el cuerpo, sufre por la tijera industrial y parece querer romperse por un montaje frenético, pero su apoyo en lo icónico la vuelve disfrutable para cualquiera que, visto el panorama en la realidad, todavía quiera destacarse soñador: «Optimista o no, creo que el cine que viene, para que me interese, tiene que mostrar el alma de sus personajes», remata el director y también guionista orgulloso de su coral debut.

Mientras el cine en español sigue buscando el sol, con o sin canciones escuchadas al filo de una caña, el viernes será el turno en Málaga de una de las películas más esperadas, «Karnawal», de Juan Pablo Félix y con Alfredo Castro, y de la presentación de «Operación Camarón», la comedia con la que Carlos Therón planea volver a reventar la taquilla tras el éxito de «Lo dejo cuando quiera».

De Petra Martínez a Amenábar

De Linares como Raphael, Petra Martínez recogió en la tarde de ayer la Biznaga Ciudad del Paraíso que sirve como homenaje del certamen a toda su carrera: «Yo me fui a Madrid pensando en dedicarme al teatro, porque creía que el cine era para un grupo muy selecto y que yo no podría formar parte de él», confesó genuina en un encuentro con la Prensa para afirmar antes de despedirse que «me sigue gustando hacer cine, pero cada vez me gusta más ver cine, y eso es importante».El homenaje a la veterana actriz no será el único en esta edición de Málaga y también habrá premios de honor este año para Mariano Barroso, director de la Academia de Cine, el realizador gallego Oliver Laxe («O que arde»), Javier Fesser, Biznaga de Honor y que además proyectará «Historias lamentables», y para Alejandro Amenábar, que se encuentra en posproducción de «La Fortuna», una nueva serie sobre la batalla legal por los restos hundidos un viejo navío español con un valor de más de 500 millones.