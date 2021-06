Plácido Domingo regresa a España, pese a los tiempos de confusión

Realmente no ha dejado de venir, pero ha sido a su casa madrileña del barrio de Salamanca. Vuelve a la ciudad que le vio nacer para cantar como no debió de dejarlo de hacer nunca. Vivimos tiempos de confusión, en los que faltan ideas claras y en los que se mezcla todo, sin el más mínimo análisis. Durante ya un par de años han ido leyendo en esta columna cuanto ha sucedido con el tenor más célebre de las últimas décadas, por lo que es manifiestamente inútil recordarlo. Sí hay que recalcar que, al día de hoy, sigue sin haber ni una acusación formal y sin habérsele citado para juicio alguno. Plácido Domingo ha sido sometido, sin más, a la denominada pena del telediario. También hay que recordar que no todo fue un acierto en las reacciones del propio artista ni de su entorno, que no ha tenido los consejeros que precisaba y que, aún hoy, más le valiera desprenderse de algunas personas que le benefician en bien poco. Afortunadamente ha habido países como Austria, Italia, Rusia, etc. en donde no han confundido churras con merinas. Otros, como EEUU, cuyos teatros se han hinchado cínicamente de reprogramar sus actuaciones en streaming mientras no le permitían actuar en directo.

Hoy es una gran noticia que la Fundación Excelentia despida la temporada este mismo miércoles, 9 de junio, con un concierto benéfico de ópera, zarzuela y música de cine en favor de la campaña Cruz Roja Responde, un proyecto dirigido por el director de orquesta Josep Caballé Domenech y creado para ayudar a las personas más vulnerables afectadas por la pandemia.

Como punto fuerte de la velada, la Fundación destaca el regreso a los escenarios españoles del tenor Plácido Domingo tras dos años de ausencia: “Estoy feliz de que este concierto benéfico se pueda realizar”, asegura el artista en un comunicado. “La música nos une y se funde en el corazón del proyecto solidario “Cruz Roja Responde”, que nació hace más de un año para reducir el impacto de la pandemia en toda la población, y especialmente para los más vulnerables de nuestro país. Agradezco de corazón a todos los artistas que se han sumado y que se siguen sumando con entusiasmo a esta iniciativa, la Orquesta Clásica Santa Cecilia que nos acompañará y la Fundación Excelentia por hacer posible este evento. Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente”, concluye el cantante en su declaración.

Domingo estará acompañado por Ainhoa Arteta, Lucero Tena, María José Siri, Jorge de León, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas, con quienes interpretará arias y dúos de Verdi, Puccini, Donizetti, Giordano, Cilea, Sorozábal y Moreno Torroba. Esto es lo que importa, que se inicie el camino para que Plácido Domingo pueda volver a mostrar su arte en su país, a disfrutar con ello y que pueda hacernos disfrutar a los demás. Hoy se merecerá una gran ovación, llena de admiración y cariño, cuando salga a ese escenario del Auditorio Nacional que le es tan querido. Bienvenido sea de nuevo un gran artista.