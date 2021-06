Cuando el control llega hasta el sueño

Madrid

Dice Rulo Pardo que con “Ronejo” ha vuelto a los orígenes de seXpeare, a esas historias de ciencia ficción con mucho humor al más puro estilo Monty Python, fantásticas, de acción, de paranoia, risa y locura. Y añade. “Por eso me ha costado tanto el proceso con los actores (risas). “Es una historia de ciencia-ficción que fluctúa entre la comedia y el drama, aunque tiene más de lo primero –remarca–. Cuenta cómo la gran economía, las empresas multinacionales y el gobierno han creado este proyecto para acceder al único lugar al que no se puede, el sueño. Quieren controlar el sueño de los humanos metiendo publicidad en él para que sigamos consumiendo”. De ahí que se pregunte: “¿Qué ocurriría si un día descubriéramos que no soñamos libremente?”

Eduardo Martín Felguera se da cuenta que tiene algo en la cabeza que no le funciona bien. De pronto aparece una voz que le habla y piensa que es esquizofrenia, pero no, es un conejo rojo miniaturizado que tiene dentro de su cabeza, que es real y le envía publicidad mientras duerme. Éste le informa que tiene tres días para destruir todo el sistema, porque está por llegar un virus mundial y van a vacunar a todo el mundo para introducir un chip que sustituirá a los conejos y a través de él podamos ser controlados por máquinas, así nos convertiremos en robot y podrán manipularnos. “Aunque parezca premonitorio –explica Pardo–, lo acabé de escribir en 2018, en 2019 armamos todo el proyecto y en 2020 empezamos a ensayar y tuvimos que parar. Cuando apareció la pandemia no dábamos crédito, lo que está ocurriendo es lo que contamos nosotros en “Ronejo”. No solo los negacionistas hablan de meter un chip a través de la vacuna, Orwell, Asimov y otros autores de ciencia-ficción hablan más o menos de eso, de la esclavitud de los humanos, y ahora por medio de la tecnología. De lo que hablamos aquí es de una fantasía del consumo, de robótica, de manipulación genética, algo que –advierte el autor– ya está pasando, me dicen cuando tengo que consumir la luz o poner la lavadora. Es un poco lo mismo, ya estamos metidos en la robótica, nos manipulan”.

Rulo Pardo define “Ronejo” como “una comedia existencialista sobre el futuro de la humanidad, que ya está aquí y no tiene marcha atrás, pero en realidad es una historia de amistad entre un hombre y un conejo. La herramienta que utilizamos siempre con seXpeare es la comedia, pero tiene drama porque contamos historias bastante salvajes donde estás riéndote, pero al final, ¡ojo! cómo se queda el cuerpo, porque contamos sobre lo que ocurre y eso muchas veces es dramático, la comedia es solo el vehículo”, afirma. En cuanto a los personajes, explica el actor, “yo soy Eduardo Martín Felguera, el protagonista, un perdedor del sistema y me voy a suicidar. Mi novia Meli (Carmen Ruiz), es una troll cibernética que maltrata a la gente por internet. El Dr. Booth (Felipe Vélez), que experimentó en los 70 y los 80, fue quien le introdujo el conejo. Arthur (Juan Vinuesa) es el conejo que lleva diez años trabajando dentro de su cabeza. Descubre que lo van a matar introduciendo el chip y tiene tres días para acabar con todo con la ayuda de Eduardo. En definitiva, una olla donde se mezcla mucho humor, emoción y acción, pero también mucha crítica social. Hemos venido al mundo para ser y vivir libres, no para que nos manipulen y hagamos lo que otros imponen, para poder poner la lavadora a la hora que yo quiera”, remata Pardo.