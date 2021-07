La amistad entre Carrà y Maradona: admiración, bailes... ¿romance?

Al igual que el pasado 25 de noviembre de 2020 el mundo del deporte enmudeció, ayer el luto vino de la mano del de la música y los espectáculos. Aunque, más bien, la conmoción fue multilateral y mundial, pues Raffaella Carrà no fue solo una cantante, sino también un icono en todos los sentidos. La bailarina italiana fallecía ayer en Roma a los 78 años, dejando un inolvidable y célebre legado musical y provocando que todo el mundo comenzara ya a recordarla como una leyenda.

La Carrà protagonizó innumerables historias durante su vida. Y no solo en lo profesional. Fue rompedora, transgresora, innovadora y, por supuesto, su carisma hizo entablar amistades por todo el mundo. Por ejemplo, con Diego Armando Maradona. Ayer la Prensa argentina se hacía eco del siguiente episodio: cuando Carrà hizo bailar al futbolista en el programa de televisión que él conducía, “La noche del diez”, en 2005. Una escena que marcó la última visita de la diva en Argentina tras 23 años.

Al ritmo de “Fiesta”, Carrà hizo bailar a un Maradona vestido con una camiseta con el número 10 y pantalones cortos mientras ella vestía de negro y movía su rubia cabellera. Una prueba de la amistad que tenían ambos. De hecho, durante la entrevista de Maradona a la artista, ella le hizo varias preguntas pícaras. “En mi corazón, en mis programas, los argentinos estaban presentes. El cariño que tengo aquí es único. Un amor grandísimo que es inolvidable”, le dijo a Maradona. Y durante la conversación, se levantó de la mesa para saludar al padre de “El Diez” que estaba sentado en la tribuna.

Maradona recordó en ese programa que Carrá tenía en Argentina “el mismo éxito” que cosechó él en Nápoles, “que no podía salir a la calle” y la diva estuvo de acuerdo: “No he podido tener un amigo argentino, no podía salir sin que nadie lo supiera”.

“Amor y cariño”

Y es que la Carrà fue también un referente, además de en la música, la televisión, el espectáculo, en el fútbol. Su equipo preferido: la Juventus, club que ayer también se despidió de ella a través de Twitter donde, junto a la despedida “Ciao, Raffaella”, se veía una foto de la artista con la camiseta del equipo. Pero, independientemente de sus gustos futbolísticos, su amistad con Maradona venía de, incluso, antes, y era bastante fuerte.

Maradona había ido al programa de Raffaella en la RAI en 1993, después de haberlo perseguido “muchísimo”, señaló la cantante, pero el jugador le contestó: “Tenía que ir porque el amor y cariño que teníamos desde la Argentina era grande”.

El ex representante de Maradona, Guillermo Coppola, recordó ayer, en declaraciones al canal TN, que Carrá le “hizo un homenaje” y le “preparó sorpresas increíbles” al jugador en ese programa, que fue posterior a la salida dificultosa de Maradona del Nápoles en 1991. “Fue un ‘programón’, Diego estaba muy emocionado”, dijo Coppola.

El exrepresentante mostró una cartita que Carrá le envió a Maradona al hotel para invitarlo a cenar: “Al único número 1 del mundo” y cierra con “2 besos”. Y después del programa fueron con Maradona a la casa de Carrá en Roma. “Nos recibió en su casa y se puso a hacer pasta”, contó Coppola y recordó su “sencillez” porque se puso un delantal para cocinar: “Fue lo más lindo”, señaló.

Coppola ha insinuado que Maradona quiso seducir a Carrá mientras él tomaba “mucho café” con el marido: “Concurrieron a recorrer un jardín de invierno que tenía la señora Raffaela”. No obstante, prefirió dejarnos con la incertidumbre y no especificó si llegaron a vivir algún romance: “No me hagan hablar. Las cosas se olvidan”.