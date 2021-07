Fallece a los 72 años Dusty Hill, bajista de ZZ Top

Las redes de ZZ Top daban la noticia: “Nos entristece la noticia de hoy que nuestro Compadre, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa en Houston, TX. Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su firme presencia, tu buena naturaleza y compromiso duradero para proporcionar ese fondo monumental a los ‘Top’. Siempre estaremos conectados a ese ‘Blues Shuffle in C’, escribieron. Los chicos agregan, “Te extrañaremos mucho, amigo”.

Joe Michael “Dusty” Hill (Dallas, 1949) fue el bajista y vocalista del grupo de blues/rock ZZ Top y conocido por su limpieza como bajista, estilo vocal y su admiración por Elvis Presley. En 1969 formó junto al baterista Frank Beard con quien había tocado en las bandas American Blues, The Warlocks, The Cellar Dwellers; más el guitarrista Billy Gibbons procedente de Moving Sidewalks el grupo ZZ Top con su característico estilo blues/rock, también conocido como “The Little Ol’ Band from Texas”.

ZZ Top es una banda estadounidense de blues rock y hard rock formada en 1969 en Houston, Texas

Mundialmente famosos a partir de la publicación de su disco “Eliminator” (1983) en la que junto con su compañero de grupo se habían dejado crecer unas largas barbas hasta la cintura, hecho que no compartió Frank Beard, el baterista del grupo, único miembro de ZZ Top que no lleva barba, ocasionalmente bigote. La banda ha tenido la misma formación durante más de 40 años.

Cuando estaba anunciada una gira por Europa, el anuncio de un tumor en su oído hizo que cancelaran dicha gira a la espera de su tratamiento. Fue en julio de 2000 cuando también tuvo que ser cancelada otra gira por una hepatitis C de la que se recuperó satisfactoriamente.