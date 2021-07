Shiraz Lane: “No es necesario un revival de Hard Rock, nunca se extinguirá”

Cultura

Shiraz Lane son otra buena muestra de la inagotable cantera hard rockera escandinava, y especialmente finlandesa de un tiempo a esta parte. A punto de publicar su tercer disco, 2021 puede ser un año importante para ellos. Hablamos con el frontman, Hannes Kett.

- ¡Hola Hannes! ¿Cómo estáis todos en la banda? Un placer saludaros desde Barcelona

-¡Hola, nos va muy bien!

- ¿Qué habéis hecho durante la pandemia? Espero que grabar el tercer álbum.

-¡Claro que sí! Estamos en medio de la elaboración de las nuevas canciones, como en la búsqueda de melodías, letras, etc., y en averiguar lo que queremos poner en el mundo. ¡El estudio está reservado!

- ¿Más adelante, en los próximos años, ¿cómo te gustaría sonar? Han pasado tres años desde el segundo disco, “Crystal Days”.

- Como artista siento que uno debe evolucionar, encontrar nuevas formas de expresarse. Esta vez hemos trabajado mucho en las demos, y la principal diferencia en cuanto al proceso será el hecho de que grabaremos la mayor parte del disco en directo. Un nuevo reto que es muy emocionante para toda la banda. En cuanto al sonido, aportaremos un toque diferente a todo el paisaje sonoro,empezando por corregir algunos errores que hemos cometido antes, personalmente siempre he odiado especialmente el sonido excesivamente procesado de las voces “modernas”. Más alma y menos robótica será el nombre del juego.

-¿Cómo está funcionando el nuevo tema “Broken into pieces”? Me encanta.

- La hemos tocado en directo un par de veces, y para ser perfectamente honesto, hemos estado todo el tiempo escribiendo canciones completamente nuevas y nuestro último concierto es de hace un tiempo atrás. Me alegro de que te guste la canción.

- Cuéntanos el origen de la banda y el significado del nombre, supongo que es una calle.

- La vida consiste en tropezar de vez en cuando, caerse para aprender a levantarse. Para mí, Shiraz Lane representa esto. Ahora más que nunca la humanidad debe aprender de los errores que hemos cometido en el pasado y cambiar el camino en el que estamos. Vivir al máximo, cometer errores y aprender de ellos. El crecimiento sólo puede encontrarse fuera de tu zona de confort.

- Cuando érais adolescentes, ¿qué fue lo primero que os gustó de música? ¿Cuáles dirías que son tus grupos y artistas favoritos?.

- Una vez más, dos preguntas en una sola respuesta, jaja. Todos nosotros tenemos diferentes favoritos, sin embargo disfrutamos juntos de la mayoría de las bandas. Por nombrar algunas, Dire Straits, Joe Bonamassa, Skid Row, Guns N’Roses, Michael Jackson, Toto, Red Hot Chili Peppers, etc. La lista continúa. Todos nosotros tenemos nuestros favoritos. Al igual que tú, creo que lo que que nos atrapa como adolescentes es la crudeza de la música, la forma en que cambia la manera de sentir y ver la vida. Es el combustible para el viaje personal de uno.

- ¿Te gusta estar en Frontiers? Es un sello musical lleno de buenas bandas, como Inglorious, Chez Kane, The Treatment... ¿te gustan?

- En realidad no hemos estado con Frontiers desde hace un un par de años atrás. Mi favorito de su gigantesca lista es, por supuesto, Inglorious, ya que me encanta Nathan James. Qué voz y personalidad tan increíbles.

- Hay grupos jóvenes de hard rock en Europa. ¿Es posible un revival del estilo?

- Realmente nunca he visto la necesidad de un “revival” de ninguna manera o forma cuando se trata de música. El funciona es que la gente se reúne para hacer el tipo de música que sienten como propia y que quieren escuchar. El mundo está lleno de increíbles músicos y bandas increíbles, ninguno de los géneros se nunca se extinguirá de verdad. La forma en que funciona la corriente principal es muy simple. Un nuevo acto saldrá, los principales etiquetas tratarán de copiar la receta del éxito y de repente tienes innumerables masas grises que suenan como los demás y luego una reacción contraria y el ciclo comienza de nuevo. No es necesario, la música es para siempre.

- ¿Qué otras bandas jóvenes nos puede recomendar?

- Para ser honesto, no tengo la menor idea de lo que está pasando en el mundo de la música. Tal vez puedas sugerirme algunas bandas nuevas...

- Es inevitable preguntarse por Hanoi Rocks y sobre las carreras en solitario de sus miembros.

- No estoy seguro de lo que quiere decir con esta pregunta, pero la manera en que yo lo veo, por muy corta que haya sido la carrera de Hanoi Rocks, su música y su mito siguen vivos. Algunos miembros de sus miembros han tenido carreras en solitario muy exitosas, lo que está bien. Uno no puede esperar hundirse con un barco que se hunde y creo que es genial ver que algunos de ellos siguen escribiendo cosas nuevas.

- ¿Qué opinas de Temple Balls? ¿Sois amigos?

- Ciertamente somos amigos y los llevamos a ellos y BlockBuster de gira por Europa con nosotros el año pasado. De hecho, estoy ayudando a Niko (el guitarrista) para que sus tareas de vocalista en vivo sean más fáciles para su garganta. Realmente me gustan los chicos de la banda y tienen un estilo divertido. Acaban de sacar un nuevo álbum, ¡compruébalo!

- ¿Qué más destaca de Finlandia a nivel musical?

- Para ser sincero no lo sé. Me gustaría dar un grito a Arttu Vauhkonen, el mago de las teclas de Arion, que es uno de los músicos más talentosos que he conocido. Mira a Arion, vibraciones geniales de power metal.

- Muchas gracias y sigue rockeando.

- Gracias, fue un placer. Recuerda, el amor y la luz ganarán, nunca sucumbas a la presión y agárrate a tus derechos. Os envío a todos Amor, Luz y Armonía.