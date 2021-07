Así es el nuevo álbum de Billie Eilish: una terapia musical entre la balada y la bossa nova

Es un hecho: Billie Eilish ha lanzado su nuevo y tercer álbum y ya está triunfado alrededor del mundo. Ha vuelto, dicen muchos, para quedarse, para volver a deslumbrar con su característica y apagada, aunque potente, voz, sus ritmos únicos y para descubrir una nueva y prometedora faceta de la artista. Con este nuevo disco, titulado “Happier than ever” (”Más feliz que nunca”), la estadounidense busca marcar un antes y un después. Pero no solo en su carrera, sino en la industria musical en general. Ambicioso, pero, ¿por qué no? Si bien Eilish comenzó su carrera profesional con tan solo 13 años -lanzó el sencillo “Ocean Eyes”-, su reconocimiento global ha crecido como la espuma en los últimos años, gracias a “When we all fall asleep, where do we go?”, álbum que salió a la venta en marzo de 2019 y que no le sirvió para otra cosa que para batir récords.

Por tanto, han pasado más de dos años desde que la estadounidense brilló con un impecable talento, arrasando ante todo con el single “bad guy”, y ahora, parece, vuelve a hacerlo. “Ha sido la experiencia más satisfactoria y profunda que he tenido con mi música”, confiesa en sus redes sociales, así como agradece a su hermano Finneas su colaboración en el proyecto. “Te amo Finneas, gracias por ser tú. No podría pedir un mejor hermano y colaborador, eres mi mundo entero y no podría hacer nada de esto sin ti”, escribe Eilish.

“Happier than ever” está compuesto por 16 canciones, en las cuales se tratan temas actuales, cotidianos, que ante todo servirían de influencia e inspiración para los más jóvenes. Eilish habla sobre la depresión, la ansiedad, el amor, la vida y la necesidad de encontrar una realidad diferente a la que vive. Ese vértigo de cómo sería una vida en la que se pudiera ser feliz para siempre, sin problemas, sin obstáculos, simplemente utópica. Unos temas de gran maestría, cada uno con su estilo único, que tocan desde la balada hasta el techno, con tintes de bossa nova y unas bases incómodas, pero que ensimisman.

Además, a este esperado lanzamiento, se le une un concierto exclusivo que la artista ofrecerá el 3 de septiembre en Los Ángeles a modo de presentación, y que podrá seguirse en todo el mundo a través de la plataforma de Disney. “Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es tan emocionante para mí. Espero que les guste”, dice la artista a través de un comunicado.

Por tanto, la joven que en cada paso de su carrera se ha dedicado a dar voz a las mayores tormentas adolescentes y juveniles, a pesadillas que aluden a la vida real, ha decidido hacer de contrapeso y ponerle un título optimista al álbum, asumiendo la tristeza, pero no rindiéndose ante ella. Así lo explica en el vídeo de promoción del disco: “Me gustaría que la gente pensase cuando escuche el álbum: ‘Oh, Dios, no sabía que me sentía así, pero así es como me siento’. Y quizá hagan un cambio en su vida que los haga más felices”. Una especie de terapia musical en la que, dijo a “Rolling Stone” en la entrevista más amplia que ha realizado hasta la fecha, “casi ninguna de las canciones de este álbum es alegre”.