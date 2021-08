Charlie Watts, el batería, abandona la gira de los Rolling Stones

Superan los 70 años y, aún así, se embarcan en una gira musical como si de su momento álgido se tratase. El rock de los Rolling Stones no descansa, y así lo demuestran Mick Jagger, de 78, Keith Richards, de 76, Ronnie Wood, de 73, y Charlie Watts, de 79. No obstante, este último, quizá el personaje de la banda más “tranquilo” y que más desapercibido pasa, ha puesto los pies en la Tierra y ha decidido abandonar la gira. El batería de los Rolling Stones no podrá participar porque, según ha informado en un comunicado, se está recuperando de una intervención médica.

Si bien no ha especificado qué tratamiento médico ha recibido, sí ha explicado que los médicos le aconsejaron que descansara y se recuperara. “Por una vez, mi momento está un poco fuera de lugar”, explica Watts en el informe, “estoy trabajando duro para estar completamente en forma, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”.

Esto, no obstante, no lo hace Mick Jagger, porque el genio se sometió a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en 2019 y, aún así, dos meses después volvió al escenario, cuando los Rolling anunciaron una gira por América del Norte.

Charlie Watts, batería de los Rolling Stones

Con esto, no es la primera vez que Watts se enfrenta a una recuperación médica, pues en 2004 se enfrentó y superó un cáncer de garganta, a pesar de haber dejado de fumar a finales de los años 80. Así, no podrá realizar una gira que, no obstante, es una entre bastantes, pues hasta hoy el grupo ha podido hacer más de 40 giras, lo que les convierte en la banda de rock más duradera y exitosa de todos los tiempos.

Pero, ¿se quedarán sin batería? No. Según informa Reuters, los Rolling ya cuentan con el sustituto de Watts: será Steve Jordan, experto en el mismo instrumento y que ha trabajado en ocasiones con Richards en proyectos en solitario.