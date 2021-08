Kanye West publica por sorpresa “Donda”: 27 canciones y otras locuras

Después de la crisis personal que experimentó durante los peores momentos de la pandemia, Kanye West ha vuelto a lo que mejor sabe hacer, la música. Acaba de publicar su nuevo trabajo, «Donda», su nuevo y esperado trabajo, compuesto de 27 canciones y una hora y 48 minutos de duración. El álbum, después de sucesivos retrasos, llega al público después de unas cuantas sesiones de presentación en directo por parte de Kanye de las nuevas canciones, concebidas como ceremonias audiovisuales de potente puesta en escena en las que presenta las nuevas canciones con los simbolismos que salen de su mente acelerada. Y todo dentro de un disco con la portada en negro, sin imágenes ni texto.

Recordamos que, en los últimos tiempos, denunció (y publicó) los términos de sus contratos discográficos mientras se presentaba como un mártir de la industria. Arrojó al váter un premio Grammy y vio cómo Kim Kardashian, agotada de sus excentricidades, le solicitaba el divorcio. De vuelta en la carretera, y parece que saliéndose menos del carril, West ha solicitado oficialmente cambiar su nombre a todos los efectos legales y dejar de llamarse Kanye Omari West para dejarlo en solo Ye West. Mientras tanto, de forma paradójica, Kim ha solicitado poder seguir llevando el apellido West a pesar de la separación.

Kanye West, junto a Marilyn Manson, en la presentación de "Donda"

Líos sentimentales al margen, la ex pareja del rapero apareció en la presentación del nuevo trabajo discográfico de éste vestida de novia, completamente de blanco y con un velo y, enmedio de los rumores de reconciliación, casi pareció que reafirmaron sus votos delante del público que llenaba el pabellón en una circunstancia ya casi post-pandémica. Mientras, el nombre de Kanye no era lo único difunto que aparecía en el espectáculo: para pasmo general, el rapero pidió la colaboración de Marilyn Manson, cuya muerte social y artística parece inamovible, mientras pesan sobre él al menos tres denuncias por abuso sexual. Manson no tuvo un papel en la representación más allá del de su mera presencia, que ya es mucho, y que desató airadas protestas de sus detractores. También apadrinó en escena al rapero Da Babby, caído en desgracia por unos comentarios homófobos. Por si quedaban más saltos mortales, el autor de “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (que parece un título digno de un álbum de Marilyn de Manson, por cierto) simuló prenderse fuego en el escenario delante de todo el mundo. Era un truco, por supuesto.

Kanye West y Kim Kardashian en la presentación de "Donda"

El nuevo disco del rapero, de 44 años, se titula Donda en homenaje a su madre y en él desgrana sus recuerdos hacia ella hilados por el reencuentro con Dios, uno de sus temas predilectos. El disco es también la historia de un alumbramiento, porque estaba previsto para ser publicado el 24 de julio de 2020. En ese momento, se suponía que el trabajo estaría formado por 12 canciones en 39 minutos. Sin embargo, fue entonces cuando anunció su carrera presidencial y West manifestó un comportamiento más errático. El hijo de la profesora de inglés le rinde homenaje en este trabajo, por fin.