Malena Alterio: “Cuesta encontrar proyectos con corazón”

Su apellido es uno de los más ilustres en la interpretación a este y al otro lado del charco, pero su nombre, por derecho propio, es referencia directa de la comedia española. Después de dar vida, con mucho éxito, a Belén en “Aquí no hay quien viva” o a Lourdes en “Señoras del (h)AMPA”, y de una dilatada carrera el teatro, Malena Alterio (Argentina, 1974), vuelve al cine después de dos años en los que no ha parado de trabajar y lo hace con “¡Mamá está en las redes!”, la nueva película de Daniela Fejerman (”A mi madre le gustan las mujeres”) que tiene previsto su estreno a lo largo de 2022. En ella, interpreta a una madre que se decide a abrirse una aplicación tipo Tinder para “rehacer” su vida amorosa mientras sus hijos intentan boicotearla.

Producida por Tornasol Media, Bowfinger y EnBABIA Films, con la participación de RTVE y Movistar+, el reparto de “¡Mamá está en las redes!” se completa con la presencia de otros rostros conocidos de la ficción cómica patria como Eva Ugarte (”García y García”), Antonio Pagudo (”La que se avecina”), Óscar Ortuño (”30 monedas”), María Castro (”Sin tetas no hay paraíso”) o Ben Temple, que ya participó en la “Rifkin’s Festival” de Woody Allen.

-¿Qué tal el verano? ¿Cómo está yendo el rodaje?

-Empezamos a rodar a principios de agosto, y yo entre ya esa primera semana.

-¿Hubo tiempo para las vacaciones?

-Unos días apenas, pero bueno, sarna con gusto no pica y ya me las tomaré más adelante.

-¿Qué vamos a ver en “¡Mamá está en las redes!”? ¿Cómo es tu personaje?

-Creo que es una comedia muy divertida y muy especial en la medida que cuenta la historia de una mujer separada, con dos hijos adolescentes, y trata sobre ese momento en el que se plantea rehacer su vida sentimental y amorosa. Y se le ocurre meterse en una de estas aplicaciones para conseguir pareja. Pero claro, esto a sus hijos les choca. Les choca porque como ellos hacen “cagaditas” por ahí pues se creen que todo el mundo las hacen. Sobre todo mi hijo varón, que se pone sobreprotector y se pone a hacer el idiota. Entonces, a esta mujer independiente se le empieza a complicar un poco todo y sus citas se empiezan a liar, en parte por las acciones de sus hijos. Entonces, de no tener ninguna relación o cita, pasa a tener tres.

-¿Cómo está siendo el trabajo con la directora, con Daniela Fejerman?

-Muy bien, porque hablamos el mismo idioma de comedia. Es fascinante encontrar a alguien que te entiende y entiende tu sentido del humor. Creo que nos gustamos mutuamente, porque ella es muy abierta y siempre está disponible. El hecho de que ella sea guionista además de directora hace que todo se vaya encajando según la necesidad, y no hay miedos ni enfados por tocar el guion. Ha sido muy grato, muy agradable.

-¿Y con los compañeros de reparto? Hay muchos con los que ya habías trabajado...

-Hacemos un grupo bastante majo, porque nos entendemos muy bien. Estamos siempre muy disponibles y muy porosos a las circunstancias de los demás. Con Antonio Pagudo, por ejemplo, ya había trabajado, con Juan Grandinetti también, pero con Ben (Temple) no, y ha sido una muy grata sorpresa. Me encanta, porque mis tres amores en la película son completamente distintos y sinceramente no sabría por dónde empezar a elegir. Los chicos también son fantásticos.

-A nivel personal, ¿cómo te llevas tú con las redes sociales?

-Uf, estoy haciendo un esfuerzo. Me gustaría llevarme bastante mejor, la verdad. Por un lado, reconozco la utilidad y que es lo que toca en este punto de la historia de la humanidad, pero también tengo mis prejuicios, mis “esques” y varias cosas con las que no comulgo demasiado. Estoy intentando hacerme con ello, pero tampoco soy muy ágil.

-¿Hay alguna en la que estés más cómoda? ¿Quizá en Instagram, que subes más cosas?

-En el Instagram estoy más activa porque voy poniendo las cositas que hago en el trabajo, igual que en Facebook, pero no mucho más allá. ¡Y el Whatsapp, claro!

-Hablando de esos prejuicios que mencionabas antes, ¿cómo ves la irrupción de las plataformas en cine y televisión? ¿Hay más trabajo a costa de que este sea más efímero?

-Hay muchísimas cosas que ver, es un bombardeo constante. Por un lado, viene bien a la industria, porque hay más dinero y hay más trabajo para todos, pero con tanto contenido se abarata el valor, que no el coste, de las cosas. Cuesta encontrar proyectos con corazón, que partan de la necesidad misma de contar una historia. Claro, una está agradecida de esa avalancha de producciones, y hay que confiar en que la calidad se mantenga.