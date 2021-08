Televisión

De actriz en “Aquí no hay quien viva” a espectacular culturista

A muchos espectadores le sonara la actriz Denise Maestre, la actriz que hacía de Candela en la famosísima serie “Aquí no hay quien viva”. Era la hija de Higinio y Mamen y apareció en la quinta temporada. Hacía de su hija de catorce años. La llamaban Candy Candy por una antigua serie de televisión y estaba enamorada de Pablo, otro protagonista de la serie coral de Antena 3, pero no le hacía mucho caso.

Como sucede con los jóvenes actores que alcanzan la fama en televisión cuando son niños, después sus vidas suelen provocar mucha curiosidad por conocer qué ha sido de ellos y cómo han llevado la fama. Aunque partició en otras series de la cadena, no siguió en La que se avecina, la continuación en Telecinco de Aquí no hay quien viva.

Denise Maestre decidió dar un cambio radical a su vida y dejó atrás la televisión para centrarse en algo que ahroa le apasiona: el culturismo. En su cuenta de Instagram luce el modelado de su cuerpo. En la red social también ha contado por qué hace lo que hace: “He decidido hacer arte .Supongo que elegí el bodybuilding por eso mismo, el arte de esculpir un cuerpo, tu propio cuerpo. Como si de un trozo de mármol se tratase .Aquí ya no encontraréis frases motivadoras, ni a alguien “a quién admirar o seguir su pasos o idolatrar o imitar” de esas cuentas ya hay muchas y son la auténtica pandemia mundial. Aquí se viene a ser uno mismo, a publicar un post en blanco si hay algo que me mueve a hacerlo, a transmitir la pasión por la vida, el arte de estar simplemente vivos”, escribía.

O lo que ha luchado para conseguirlo: “Primero te dirán que es imposible, después te preguntarán,¿cómo lo hiciste?.Cuando una persona intenta hacer algo diferente para mejorar en cualquier aspecto a lo que “socialmente” se acostumbra , se les tacha de soñadores y locos, y eso muchísimas veces frena”, escribía con una foto haciendo deporte: “Tómate el tiempo que necesites para preguntarte cual es tu meta, tu objetivo en esta vida y que es lo que te gustaría hacer el resto de ella. Tal vez te sorprenda la respuesta. Si lo quieres de verdad , pelea por conseguir aquello que llegó a tu mente. No hay límites. Si lo pones en tu mente lo pones en tu vida.Trasciende y deja huella, pero no para demostrar nada. Para ti. Lo demás llega solito. No te conformes con “poquito pero seguro”, vé a por más y lograrás más.