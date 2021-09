Fabián Plaza gana el Premio Minotauro

El escritor Fabián Plaza es el nuevo ganador del XVI Premio Minotauro con “Mas fría que la guerra” que se ha fallado hoy en Barcelona. La obra galardonada es una historia de ciencia-ficción ambientada en 1989 y que se impuso entre los 377 manuscritos presentados a la edición de este año del premio, procedentes en su mayoría de España, México, Chile y Colombia.

En esta obra, el autor nos presenta una ucronía a partir de la historia del teniente Arturo Crespo, un oficial de inteligencia del CESID, quien es elegido para una misión delicada: conseguir que España forme parte de la Organización de Defensa Alterdimensional, un organismo que se encarga de la seguridad de los ciudadanos ante los ataques más sobrenaturales. Es aquí, en un periodo de Guerra Fría, en el que deberá unir fuerzas con los agentes parafísicos Callahan y Mazur para poder responder a los ataques de los “malosviajes”.

Tras hacerse público el fallo, Fabián Plaza agradeció “el voto de confianza del jurado”. Formar parte de Minotauro significa “que se cierre un círculo” porque algunos de sus primeros pasos como lector los dio con “El señor de los anillos”, la obra estrella del catálogo de este sello. Volviendo a “Más fría que la guerra”, su autor la definió como una obra sobre fanatismo. “En nuestro mundo hay muchos fanatismos, gente que ve la vida blanco o negro sin los matices de gris. Yo sigo en redes sociales a gente de extrema derecha y de extrema izquierda. Me gusta escuchar a todo el mundo. Eso me ha hecho que que esos oradores sordos como una tapia me llamen un promotor antisistema o facha. Lo preocupante es que esta manera de pensar está ahora en nuestro parlamento. Me rebelo contra esto”, dijo para añadir que “nuestro mundo necesita más oradores que sepan escuchar y no sordos como una tapia”.

El jurado del premio estuvo, en esta ocasión, por la escritora Elia Barceló, el Premio Minotauro 2020 Sabino Cabeza, la portavoz de Pórtico Isa J. González, los periodistas Roberto Jiménez y Antonio Runa.

Minotauro nació en Argentina, en un momento en el que era líder de la edición en lengua española. El director del área de libros del Grupo Planeta, Jesús Badenes, aseguró que “el sector está en un momento de cambio, pero con una tendencia positiva. El ocio doméstico está dando alas a la lectura, con un crecimiento de más de un 10 por ciento en este año”. Badenes añadió que las circunstancias del covid “ha hecho que gane más peso la literatura de evasión, como es la que publica Minotauro”. Para este año son dos los retos para la editorial: ampliar su presencia en América Latina y publicar los mejores autores extranjeros y españoles. A este respecto, Vicky Hidalgo, editora de Minotauro recordó que este tipo de narrativa “hace soportable lo insorportable”. La editorial ha iniciado una etapa para seguir siendo el sello de referencia después de una época de reflexión, siendo el premio la punta de flecha de una serie de proyectos, muy centrados en autores nacionales.