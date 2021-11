Muere Stephen Sondheim, el padre del musical moderno, a los 91 años

Cine

Cantaba Don McLean, en su mítica “American Pie”, que hubo un día en el que la música murió. El 26 de noviembre de 2021, tristemente, llegó ese día. A los 91 años, y tras una de las carreras más prolíficas y exitosas del mundo del cine y el teatro musical, ha muerto el compositor y letrista Stephen Sondheim. Según informó “The New York Times”, a quien comunicó la noticia la familia del autor, este había fallecido repentinamente y ayer mismo disfrutó de la cena de Acción de Gracias junto a sus amigos en el mítico Roxbury de Manhattan. F. Richard Pappas, su abogado y amigo, explicó que no se trataba de una noticia esperada y que, por ello, no había ningún tipo de protocolo preparado.

Tras casi ocho décadas de carrera dedicadas a Broadway, y por atracción estelar, también a Hollywood, Sondheim nos lega una de las producciones más celebradas en este hemisferio del mundo. El artista fue responsable de la letra en las canciones de “West Side Story” o “Gypsy”, pero alcanzó el reconocimiento como autor total gracias a “Follies”, “Sunday In The Park With George” o su “Golfus de Roma”, conocida internacionalmente como “A Funny Thing Happened on The Way To The Forum”.

Sondheim, además de convertirse en leyenda viviente y respetada del musical, recogió hasta nueve premios Tony, el máximo reconocimiento de la disciplina. A ello sumó un Oscar, después de varias nominaciones, y hasta ocho Premios Grammy. Ganó el Pullitzer y, más recientemente, fue galardonado con las medallas presidenciales que se otorgan cada año, en su caso bajo la Administración Obama. Por si ello fuera poco, se trata de la única figura que pudo presumir en vida de tener un teatro con su nombre tanto en Broadway como en el West End londinense, las dos cunas del musical moderno. Por desgracia, Sondheim ha fallecido sin que se llegue a estrenar la nueva versión de “West Side Story” que firma Steven Spielberg y que se estrenará a finales de año.