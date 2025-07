Estos son los temidos toros de Miura que serán lidiados esta tarde en Cuatro Caminos

Esta tarde, la plaza de toros de Cuatro Caminos será escenario de una de las tardes más intensas y simbólicas de la Feria de Santiago 2025: la corrida de los toros de Miura, un nombre que por sí solo impone respeto y despierta pasión entre los aficionados. Será la segunda corrida del ciclo y la cuarta del abono, en un cartel que aúna leyenda ganadera, dramatismo humano y expectación televisiva.

Miura es sinónimo de historia, peligro y dureza. Procedentes de la legendaria finca de "Zahariche", en Sevilla, los toros de esta ganadería son conocidos por su morfología imponente, su comportamiento imprevisible y su capacidad para poner a prueba cada centímetro del valor de un torero. Su lidia nunca es rutina: cada embestida se convierte en una prueba de fuego, cada faena en un pulso con la emoción más pura.

Enfrente, tres toreros que no se arrugan ante desafíos mayores. Manuel Escribano es, sin duda, uno de los matadores que más conoce el encaste miureño. Lo ha toreado, lo ha entendido y, sobre todo, lo ha respetado. Su presencia esta tarde se antoja clave para decodificar las intenciones del hierro sevillano y marcar el ritmo de la corrida desde el primer minuto. David Galván llega tocado pero entero. La voltereta sufrida el pasado fin de semana no le ha apartado de una cita crucial en su temporada. Su inclusión en este cartel supone una apuesta por el compromiso y la superación. Torear a Miura con el cuerpo dolorido es una declaración de principios. También Damián Castaño que, por su parte, reaparece infiltrado tras la reciente cornada sufrida en Mont-de-Marsan. Especialista en corridas duras, su figura gana peso en un cartel que no permite la especulación. Su estilo serio y seco, adaptado a las ganaderías de respeto, puede ser decisivo si logra templar el genio miureño.

La corrida será retransmitida en directo por OneToro TV, lo que amplifica la expectación nacional e internacional. La cita no solo interesa a los presentes en Cuatro Caminos, sino a toda la afición que sigue con atención la evolución de esta feria.

Este es el orden de lidia:

En primer lugar saldrá "Jabaito", nº 14, para Manuel Escribano.

"Jabaito", nº 14 Lances de Futuo

David Galván lidiará al segundo, "Alcusito", nº 6.

"Alcusito", nº 6 Lances de Futuro

El tercer turno será para "Granujito", nº 48, a cargo de Damián Castaño.

"Granujito", nº 48 Lances de Futuro

Manuel Escribano se hará cargo del cuarto, "Jarito", nº 12.

"Jarito", nº 12 Lances de Futuro

"Integrante", nº 68, saldrá quinto para David Galván.

"Integrante", nº 68 Lances de Futuro

Y Damián Castaño cerrará plaza con el sexto, "Gavioto", nº 28.

"Gavioto", nº 28 Lances de Futuro

El sobrero reseñado para esta tarde es "Canastero", nº 27, de El Pilar.