Libros de la semana: del cante jondo según Montero Glez a la nueva novela de Daniel Saldaña

“La huella jonda del héroe”: Montero Glez se rompe la camisa por el cante jondo

★★★★☆

Por Ángeles López

Montero Glez recupera este inclasificable libro galardonado con el Premio Llanes de Viajes en esta cuidada edición revisada por el autor y que cuenta con un prologuista de excepción: Javier Ruibal. Una rara avis de libro de viajes, físico y temporal, por el Sur, que va desde La Línea o Algeciras hasta Granada, Sevilla y Cádiz. Pero el movimiento, en estas páginas, es lo menos interesante y los acordes paisajísticos se reducen a lo indispensable, puesto que se ocupa de dibujar un mapa emocional marcado por los sones y los melismas de la esencia flamenca así como de los lugares que han sido medulares para la misma. Nos habla de pueblos, barrios y ventorros capaces de despertar sinestesias asociadas a personajes de la cultura popular: Camarón, el Tenazas, Pericón de Cádiz o Manolo Caracol; poetas y músicos relacionados con la tradición folclórica como Manuel de Falla o García Lorca; artistas como Picasso y Cocteau... sin olvidar amigos como Ceesepe y Alberto García-Alix, junto a recuerdos de viajeros como Rochfort Scott y Richard Ford. Desde la Venta de Vargas a Gibraltar no falta el hilo conductor de reflexiones «monterianas» que evocan la huella de Hércules y el fenicio Melkart. El autor de «Sed de champán» se detiene en Sancti Petri, frente a un templo desaparecido, para ofrecernos la imagen de esos muros al otro lado de «el moro» con ansias de curioso y en una evidente muestra de voyeurismo del aficionado a los toros y los ángeles con cuernos picassianos.

Voluntad testimonial

Pero, como la aproximación mistérica no quedaría completa sin el sonido, Montero ensarta las diabluras de los jipos, imbuidos del remolino de novedad que trae el injerto de la base, el arcoíris que cantaba la muerte de Camarón, la faena de José Mari Manzanares y la queja por seguiriyas de Caracol, en una quemazón flamenca que romperían la camisa de cualquier hijo de vecino. En este relato hay una voluntad testimonial que no escapa de la realidad al tiempo que se percibe una querencia por los tipos marginales y los modos de vida semidelincuenciales que ya transitara el autor en «Pólvora negra». No es un secreto la devoción que siento por Glez, que, una vez más, me ha hechizado con palabras de las que no he sido capaz de distraer la atención. Un libro que nos permite disfrutar del rey de las navajadas narrativas.

Lo mejor: la prosa musical y flamenca que nos acompaña durante todo este viaje interior y físico

Lo peor: lo peor de concluir un libro de Montero Glez es la espera para disfrutar de la siguiente entrega