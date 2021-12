Muere Carlos Marín, cantante español de Il Divo

Carlos Marín, el cantante español integrante de Il Divo, ha fallecido a los 53 años, según ha anunciado el grupo musical en su cuenta oficial de Twitter. “Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, señala el mensaje que han compartido en redes sociales los compañeros de la formación lírica. Marín llevaba varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), entubado y en coma inducido. Carlos estaba vacunado contra el Covid, pero la familia no ha aclarado cuál era la razón de su ingreso hospitalario.

Marín, de padres españoles, nació en Rüsselsheim, Alemania Occidental, en 1968. Se crió en Mörfelden-Walldorf (Hesse, Alemania), y posteriormente en Madrid desde los 12 años. Se forjó como intérprete en un gran número de zarzuelas, musicales y óperas antes de formar parte de Il Divo, así como director de obras musicales. En su infancia publicó dos discos como solista, “El pequeño Caruso” (1976) y “Mijn Lieve Mama” (1978) en idioma neerlandés, que traducido al español sería “Mi querida mamá”.

Posteriormente, su carrera se dirigió hacia actor de musicales como “Los miserables” o “La bella y la bestia” y entró en 2003 a formar parte deIl Divo, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller. Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Como parte del cuarteto había publicado nueve discos de estudio, desde el homónimo “Il Divo” (2004) hasta el más reciente “For Once In My Life: A Celebration of Motown” (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo. En solitario, el pasado año publicó un disco en solitario titulado “Portrait” en el que se atrevía a versionar “Bohemian Rhapsody” de Queen, entre otros éxitos. También era el productor musical de la cantante franco-española Geraldine Larrosa, más conocida como Innocence.