El español Carlos Marín, de Il Divo, en coma inducido en la UCI de un hospital inglés

Carlos Marín, el cantante español que forma parte de Il Divo, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), entubado y en coma inducido. La información, publicada por “La Voz de Galicia” tras hablar con la promotora del concierto que el famoso cuarteto vocal tenía previsto celebrar la próxima semana en A Coruña, señala que Marín, de 53 años, empezó a encontrarse mal en los últimos días y finalmente hubo de ser hospitalizado en el centro médico Manchester Royal, aunque no indica la causa.

“Nuestro querido amigo y compañero, Carlos, se encuentra en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación”, ha confirmado el perfil oficial de Il Divo en Twitter, informa Efe. A consecuencia de este revés médico, Primer Beat Producciones ha anunciado “por motivos ajenos a la organización y que afectan a la salud de uno de los integrantes de Il Divo” el aplazamiento para el concierto que debiera haberse celebrado en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre.

En su página de Facebook, señala que la nueva fecha de celebración será el 15 de junio del próximo año y que las entradas ya adquiridas servirán para esa cita. Indica además que se abre un plazo hasta el 4 de enero para solicitar la devolución del importe de las entradas por el mismo canal por el que fueron compradas. Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo impulsor de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como “Los miserables” o “La bella y la bestia”, entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller. Juntos han publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo “Il Divo” (2004) hasta el más reciente “For Once In My Life: A Celebration of Motown” (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo. En solitario, el pasado año publicó un disco en solitario titulado “Portrait” en el que se atrevía a versionar “Bohemian Rhapsody” de Queen, entre otros éxitos.