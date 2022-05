Los rusos venden arte falso para financiar la guerra de Ucrania

Lo avanza The Art Newspaper: una web rusa podría haber dado el paso de vender obras de arte para financiar la batalla que Putin libra en Ucrania. En un momento en que la Unión Europea está aprobando paquetes de sanciones para asfixiar la economía rusa, este país está dedicándose a encontrar vías alternativas para eludir el bloqueo y sus consecuencias. En un momento en que Europa ha decidido prescindir del petróleo que exportan, ellos han decidido sustituir esta materia prima y cambiarla por el patrimonio histórico que conservan. El problema es que no todo parece tan bonito. Existen sólidas sospechas de que algunos de estos lienzos no pueden ser originales y sí falsificaciones.

El sitio web que ha tomado esta iniciativa se llama “Art for Victory” (Arte para la victoria) y recibe a sus visitantes con esta frase: “En los días de prueba, cuando la gente muere, cuando los destinos humanos son destruidos, muchos se arrancan de sí mismos lo más amado y hermoso para ayudar a los necesitados. El arte es un producto de la mente humana. Pero cuando hay una guerra, hay que hacer sacrificios”. Toda una declaración para que muchos se unan a su iniciativa y saquen de su casa los objetos de arte y los donen o vendan para sufragar la guerra.

La declaración de intenciones no termina ahí. Son claros, contundentes, y aseveran: “El arte es el fruto de la mente y el talento humanos. Lo apreciamos, lo admiramos, tratamos de preservarlo. Sin embargo, en los días de guerra, lo más importante y valioso es la vida humana. Y a veces hay que sacrificar obras hermosas para salvar más almas humanas. Aquí hay algunas obras de grandes autores. El dinero de la venta de estos artefactos se utilizará para apoyar a nuestros soldados y oficiales, así como para ayudar a los civiles en Donbás”.

Su mensaje apela a lo más hondo del carácter ruso, con un evidente tono patriota y nacionalista, y asegura que “nuestra cultura se caracteriza en general por el orgullo de numerosas familias que se han formado durante siglos en el campo de la arquitectura, la música, el teatro, etc. La literatura, en general, sobresale en la cultura rusa, ocupando más espacio en la memoria nacional que muchas guerras. Sin embargo, ahora nuestro país está envuelto en la guerra. Cientos de soldados y oficiales necesitan equipo y medicamentos. Miles de civiles resultaron heridos. Necesitan evacuación, alimentos, atención médica. Todo esto requiere dinero. Y es por eso que los amigos de nuestro proyecto presentaron tal idea”.

Una de las piezas que anuncian que desean vender es la pintura “Murnau. House on the Hill”, de Vladimir Kandinsky, una obra datada en 1909 y que, como advierte “The Art Newspaper”, “se estima en entre 8 y 10 millones de euros, aunque la prueba de autenticidad de la obra suscita una duda razonable”. Uno de los motivos que inducen a la duda es el certificado de autenticidad, que es muy cuestionable. Además, cuando un historiador ruso incluyó esta obra en un catálogo, la Sociedad Kandinsky protestó y obligó a retirarlo. Razones suficientes para dudar de lo que se ofrece. Otras obras que se ofrecen son obras NFT, en las que pueden encontrarse, valga la ironía, escudos de armas típicos de como Odesa y Donetsk, que están en Ucrania.

Pero, ¿quiénes son las personas que hay detrás? Ellos mismos afirman que son una comunidad formada por ex soldados, personas vinculadas a milicias, rusos asentados en California e, incluso, inversores de criptomonedas. De hecho, la criptomoneda es una de las brechas que Rusia ha encontrado en el sistema para poder extraer cierto rendimiento económico. En la propia página web se lee: “Sabemos que en Rusia, además de los rusos que viven en el extranjero, hay más del 30% de las criptomonedas del mundo. Ahora muchos se enfrentan al problema del bloqueo de cuentas, la imposibilidad de enviar dinero aunque quieran ayudar. Por eso se decidió crear este proyecto basado en criptomonedas. Es aquí donde puede ayudar de forma absolutamente anónima al pueblo ruso en este momento”.