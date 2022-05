“12 bytes. Cómo vivir y amar en el futuro”: ¿podremos convivir con robots que no lloran ni aman?

★★★★☆

Por Ángeles López

Estamos ante doce magistrales ensayos basados ​​en años de investigación sobre inteligencia artificial que nos hacen preguntas desafiantes sobre la humanidad, el arte, la religión y la forma en que vivimos y amamos. La autora arranca con «Frankenstein», de Mary Shelley (1818), donde un científico crea vida y se horroriza. Dos siglos después, hemos creado una sintética. Pero, como señala Winterson, no todo lo que se puede imaginar se puede realizar, aunque nada se puede realizar si antes no se ha imaginado.

La IA (Inteligencia Artificial) es una herramienta en la que trabajamos para abordar tareas específicas, pero no pocos han imaginado que podría ser algo diferente: un solucionador de problemas multitarea cuya capacidad para comprender y aprender es igual o superior a la del hombre. Los laboratorios están trabajando en este concepto llamado Inteligencia Artificial General (IAG) que podría convertirse en una realidad. ¿Cómo cambiarán nuestras relaciones si compartimos el planeta con una inteligencia que no llora, ni se emborracha o eyacula? ¿Cómo se relacionará ese ser no biológico con la naturaleza? ¿Deberíamos temerlo, enamorarnos de él, rezarle? ¿Lo haremos a nuestra imagen y semejanza o aprovecharemos la oportunidad para «re-crearnos»? Winterson está entusiasmada con el transhumanismo y la idea de traspasar los límites biológicos y fusionarnos con la IA. Lo defiende, aunque le preocupa que arrastremos nuestro viejo equipaje tóxico y demos a la tecnología usos incorrectos.

De ahí su intento en que examinemos de dónde venimos y a dónde vamos tomando como punto de partida la Primera Revolución Industrial. Tan pronto como un ser humano tenga una relación con una forma de vida inteligente y no biológica, las ideas sobre género y sexualidad explotarán. Winterson podría acertar cuando sugiere que en un futuro definido por la conectividad y la hibridez el amor será más significativo que la inteligencia. ¿Podría el amor ser inteligencia en un mundo incorpóreo? ¿Qué es el amor? La respuesta nos envía a un viaje imaginativo, porque al conjeturar, lo hacemos posible.

▲ Lo mejor

El estilo narrativo es provocativo y humorístico, lo que hace muy fácil la lectura

▼ Lo peor

Que algunos aspectos sobre el futuro que recalca la autora son aterradores