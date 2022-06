Los libros de la semana: La mejor novela sobre la Segunda Guerra Mundial coincide con Peter Sloterdijk y su filosofía para alcanzar el cielo

“El totalitarismo”: de Putin al Estado Islámico

El historiador David Roberts publica un libro donde propugna que estos regímenes existen hoy y tratan de controlar la opinión pública

★★★★

Jorge Vilches

El totalitarismo está más presente de lo que pensamos. No se limita al siglo XX, sino a proyectos políticos en nuestras democracias liberales. Lo cuenta David Roberts en «El totalitarismo». Existe un potencial totalitario, un alma, en cierta izquierda y derecha que tienden a someter la libertad del individuo al interés de un Estado que utiliza las nuevas tecnologías para el control. La obra es un magnífico acercamiento a la historia del totalitarismo, revisando su concepto, las trayectorias entre las guerras mundiales, y su actualidad. La parte más interesante es la última, donde habla de los nuevos totalitarios: populistas de derechas, Putin y sus «orientaciones totalitarias», la China de Xi Jinping, y el Estado Islámico. Se echa de menos una referencia al totalitarismo de izquierdas, como el bolivariano, y al comunismo populista occidental. Roberts se acoge a la tesis izquierdistas de Zizek, Todorov, Tamsin Shaw y Klimburg para hablar del totalitarismo ligado a la innovación tecnológica, los medios de comunicación privados, las redes sociales y las multinacionales. Todos tejen una red para manejar información, mentir y manipular a la gente, y controlar las opiniones políticas. Roberts propone reflexionar sobre el concepto, ya que considera que el globalismo puede ser otra forma de anular la libertad. Por eso dice que para no ser totalitaria, la democracia liberal debe tolerar a los antiliberales que no vulneren los derechos humanos.

▲ Lo mejor

La capacidad de síntesis y la reflexión sobre el nuevo totalitarismo

▼ Lo peor

Se deja fuera el totalitarismo bolivariano y el comunismo populista occidental