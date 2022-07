¿Cuántos monumentos españoles conoces? Adivina en este test cuáles son estas 30 joyas arquitectónicas de nuestro país

No cabe duda de que España es uno de los países con un mayor patrimonio histórico y artístico del mundo. No solo por los 49 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sino por lo que la geografía de nuestro país esconde en cada rincón. A lo largo de la historia muchas civilizaciones han ido pasando por la Península Ibérica y cada una ha dejado su legado: griegos, fenicios, romanos, visigodos, árabes... Recorrer España es ir con los ojos bien abiertos para no perdernos esa pequeña iglesia que aparece ante nuestros ojos, ese monasterio, esa ermita escondida...

La mayoría de nosotros conocemos los monumentos más importantes, pero, ¿serías capaz de reconocerlos e identificarlos? Te ponemos a prueba con este test de 30 preguntas en el que te mostraremos otras tantas imágenes y tendrás qué acertar de qué monumento arquitectónico se trata.

Evidentemente, son solo unos pocos. Algunos, muy conocidos, otros, no tanto, pero todos ellos merecen, por derecho propio aparecer en este pequeño listado en el que hemos intentado dejar huella de elementos arquitectónicos de toda la geografía española y de numerosos estilos artísticos.