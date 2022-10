Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, el gran referente de Europa

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida regresa del 20 al 23 de octubre al recinto ExpoMeloneras en Maspalomas, Gran Canaria, estrenando esta nueva edición 2022 por todo lo alto. Este año cuenta con grandes novedades que hacen una vez más que este evento sea la única pasarela de moda de baño profesional de toda Europa, en el que, de nuevo, renuevan su compromiso por cuarta edición consecutiva con Ifema Madrid como co-organizadores del evento de la mano del Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de apostar por la internacionalización y profesionalización de la pasarela.

El evento se desarrollará durante tres interesantes jornadas donde alrededor de una treintena de diseñadores y firmas expondrán en las pasarelas sus apuestas para la próxima temporada verano 2023 en la que podremos ver diseños inspirados por el maravilloso paraíso natural que es Gran Canaria. La selección de estas marcas se ha realizado siguiendo un riguroso criterio de calidad, prestigio y proyección, algo que año tras año ha hecho que la pasarela se convierta en un referente europeo donde en todas las ediciones se incorporan nombres de gran prestigio del panorama de la moda y el diseño con firmas canarias, peninsulares e internacionales.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida FOTO: Foto Estrop_Barcelona IFEMA MADRID

La pasarela abrirá sus puertas el jueves a diseñadores como Dolores Cortés, Bohodot, Maldito Sweet, Mola Mola, Victoria Cimadevilla, Alexandra Miró, Nuria González, Gottex y Melissa Odabash. El viernes continuarán Diazar, Edelvissa, All that she Loves, Alawa, Copenhagen Cartel, Sanjuan, Anekdot, Gonzales, y cerrará la jornada de desfiles Ágatha Ruiz de la Prada.

Por último, pondrán el broche de oro a esta edición Rubén Rodríguez, Muchiachio, Libérrimo, y Vevas, seguidos de Como la Trucha al Trucho, Como un pez en el agua, Palmas Swimwear, Elena Morales, Bloomers, Kamilla Belmont, Chela Clo, Aurelia Gil, Miss Bikini, y clausura el calendario de 2023 el diseñador Arcadio Domínguez

Esta pasarela, impulsada por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y por Ifema Madrid, tiene como objetivo impulsar el sector textil, dando visibilidad a cada uno de los diseñadores, que en cada edición traen sus mejores propuestas para la próxima colección de verano, convirtiéndose así en el mejor escaparate para todos los visitantes , amantes de la moda que acuden a ver los desfiles.

La pasarela de moda baño continúa apostando por marcas y diseñadores locales y de la Península Ibérica, así como por una amplia selección de firmas internacionales, como son Melissa Odabash y Alexandra Miró de UK, Anekdot de Alemania, Gottex de Israel, Mola Mola de Colombia, Miss bikini y Edelvissa de Italia, Copenhagen Cartel de Dinamarca y Kamilla Belmont de Suecia. Por otra parte, una de las novedades de este año es que, por primera vez, debuta Victoria Cimadevilla, como firmas nacional, y permanecen fieles a la cita Ágatha Ruiz de la Prada y Dolores Cortés.

Por supuesto, apuestan también por firmas canarias, este año contarán con la presencia de Aurelia Gil, Arcadio Domínguez, Elena Morales, Palmas, Como la Trucha al Trucho y Chela Clo…Además, esta semana, las islas se convierten en el escaparate internacional de la moda, promocionando también la extraordinaria diversidad natural y cultural de las Islas Canarias, donde cada uno de sus rincones desprende una belleza única que sirven de inspiración a todos los diseñadores, promoviendo a la vez el magnífico esplendor de las islas a todos los visitantes internacionales.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida es el referente europeo de esta categoría y de la mano de Ifema Madrid han conseguido internacionalizar la pasarela convirtiéndola en un auténtico ejemplo de éxito, apoyando así la moda española y por supuesto impulsando el sector textil y de calidad. Sin duda, este evento se convierte en una cita obligada para todos los amantes del diseño y de la moda, en él verán una selección de propuestas que marcarán las tendencias de la próxima temporada de verano que no te puedes perder