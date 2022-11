El flamenco ya tiene su máster oficial en Interpretación

No gusta oírlo, pero es así: una de las cualidades patrias es la de no tanto despreciar como la de obviar el patrimonio propio. Por ello, no sorprende escuchar que, hasta ahora, Madrid no contaba con un máster en interpretación flamenca. Pocas cosas hay más cañís que soleás, bulerías, fandangos y seguiriyas, pero no siempre se le hacen el caso que merecen. Sin embargo, la dichosa norma de mirar para otro lado la rompe ahora el Centro Superior de Música Creativa con la creación de un Máster Oficial en Interpretación de Flamenco que comenzará a rodar en enero. “Un hito en la educación musical de la ciudad de Madrid”, presentan, que responde a la creciente demanda de formación superior reglada para nuestro arte más universal, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2010.

No se corta Laura Poggio, subdirectora del centro, a la hora de hablar la necesidad de este paso: “Es imperativo ofrecer una formación reglada y de calidad en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores que sitúe al flamenco a la altura de su impacto cultural. Las instituciones educativas internacionales nos piden que codifiquemos esa tradición oral, que la hagamos accesible, tanto para preservar las enseñanzas de los grandes maestros, como para que el flamenco siga siendo un arte vivo. Poner una pica en Madrid es un paso gigantesco para dignificar el flamenco y darle el lugar que se merece”.

Se trata del “único máster que profundiza en la interpretación en flamenco de forma específica para cada especialidad instrumental desde un punto de vista práctico, moderno y de fusión con otros estilos”, subraya el dossier de lanzamiento. Además, está incluido en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación y está reconocido por todas las universidades del espacio europeo de estudios superiores (EEES).

Como explica Poggio, “es fundamentalmente práctico: cuenta con asignaturas como rítmica flamenca, combo flamenco, acompañamiento al cante o al baile, clases de instrumento todas las semanas, producción de audio y, prácticas en los tablaos flamencos de la capital. En definitiva, una formación 360º para los alumnos”. Así, el plan de estudios ofrece al estudiante la posibilidad de profundizar en todas las áreas necesarias para entender el arte flamenco “de manera global”.

El máster (que tiene una duración de 18 meses y cuya inscripción está abierta hasta el 25 de noviembre) contará con un claustro formado por figuras de peso en el actual panorama flamenco: Arcángel, Bandolero, Josemi Carmona, Javier Colina, Dani de Morón, Dorantes, Jorge Pardo, Antonio Serrano...

De esta forma, la institución defiende que “el flamenco ha sabido encontrar su sitio dentro y fuera de nuestras fronteras gracias a la combinación de su virtuosismo técnico e interpretativo y la capacidad de emocionar a todo tipo de público, independientemente de su procedencia o lengua. Se trata de una de las señas de identidad de la marca España y desde 2010, es patrimonio cultural de la humanidad, conmemoración que se celebra cada 16 de noviembre. En su origen refleja la mezcla de culturas árabe, judía, gitana y andaluza, y durante siglos se ha transmitido oralmente de familia en familia o de manera informal”.

Sin embargo, al igual que ocurrió en Estados Unidos con su música popular, el jazz, que en apenas un siglo pasó de ser considerada una música vulgar y relacionada con los estratos más deprimidos a convertirse en símbolo de sofisticación y complejidad intelectual gracias a su inserción en el sistema educativo con universidades y programas específicos como el Berklee College of Music, el flamenco, que es nuestra música popular, “está iniciando ahora ese proceso”, reconocen: “Es estudiado de forma puntual en diversas universidades desde perspectivas tan dispares como la antropología, la sociología, la semiótica o los estudios de género, dejando a un lado en numerosas ocasiones la parte interpretativa”.

Madrid, considerada capital del flamenco desde hace décadas, no ofrecía hasta ahora ninguna alternativa educativa superior en cuanto a flamenco se refiere, más allá de las escuelas privadas de barrio y los tablaos donde, de manera informal, se imparten algunas clases. La ciudad se suma así a los otros dos centros geográficos de la formación superior en el ámbito del flamenco: las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, con un máster conjunto, y la ESMUC de Barcelona.