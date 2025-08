Aitana anuncia gira mundial por España, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Aitana realizará en 2026 una gira mundial que le llevará por España, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, que ya cuenta con 24 ciudades, aunque aún no ha anunciado las fechas concretas. "La historia no termina hoy", publicó la cantante española en sus redes sociales horas después de cerrar anoche su segundo concierto en Madrid dentro de "Metamorfosis season", que ha contado con una cita en Barcelona y dos en la capital española. Cuando acababa el segundo concierto en el estadio Metropolitano de Madrid, Aitana anunció la gira mundial, de la que no ofreció más detalles.

Posteriormente, en sus redes colgó un listado de ciudades que formarán parte de la gira "Cuento Azul. World Tour 2026" y que, de momento, cuenta con 24 citas. La cantante catalana actuará en España en A Coruña, Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Las Palmas, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

En Latinoamérica, las ciudades confirmadas son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara, San José, Santiago de Chile y Montevideo, mientras que en Estados Unidos recalará en Los Ángeles, Miami y Nueva York, y en Europa en Londres, Milán y París.

Una gira que será la continuación del aperitivo de tres actuaciones que ha dado en Barcelona y Madrid, con todas las entradas vendidas y cuyo origen está en el que iba a ser el primer gran concierto de una española en el renovado Santiago Bernabéu de Madrid en diciembre de 2024.

La cita del Bernabéu se duplicó por el éxito de taquilla, antes de convertirse en una pesadilla por las quejas por ruido que llevaron a aplazar las citas primero a junio a la espera de mejoras en el recinto y, finalmente, a mudarlas a julio a otro estadio. Todo este proceso y sus derivaciones quedaron recogidas en el reciente documental "Metamorfosis", titulado igual que estos tres conciertos.

Tres citas que han sido una celebración retrospectiva de todo el camino realizado desde su salida en 2018 del concurso televisivo "Operación Triunfo" hasta su reciente álbum "Cuarto Azul", publicado hace solo dos meses.