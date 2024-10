Un análisis lo demuestra: cada año, la Navidad comienza antes

Algunas ciudades ya están dejándolo caer: pronto es Navidad. A mediados de octubre ya comenzaban a colgar las primeras bombillas, a edificarse los primeros árboles gigantes. Y ni siquiera ha pasado Halloween: los secuaces de Mariah Careyhan rebasado los límites que se solían dejar entre una festividad y otra, pareciendo que cada año la Navidad quiere empezar antes. Y es que esto se ha demostrado. A través de un análisis, el medio "The Guardian" ha mostrado que los seguidores del Grinch que aseguran que la Navidad se adelanta cada año está realmente justificado.

El estudio se ha realizado dentro de los límites del Reino Unido: "Las cifras de los principales supermercados, los boletines de noticias locales y las listas de los 40 principales productos del Reino Unido confirman lo que el público lleva tiempo sospechando: que la lenta y constante invasión del calendario por artículos, canciones y anuncios con temática navideña es de hecho real", asegura la publicación.

Aún no han caído las hojas de otoño, ni siquiera se había procedido a cambiar la hora del reloj, cuando ya los primeros villancicos parecían estar entonando. "Si analizamos el momento en que una canción navideña entra por primera vez en el Top 40 de sencillos del Reino Unido cada año, se demuestra que la Navidad ha ido en aumento desde los años 90". Si bien a finales de 1990 y principios de los 2000 era común que una canción navideña llegase a dicha lista en las últimas dos semanas del año, el año pasado, dos canciones entraron en las listas en la semana que comenzó el 10 de noviembre: 'Last Christmas de Wham' (en el puesto 37) y 'All I Want For Christmas is You', de Mariah Carey. Esa fue la segunda canción navideña más temprana en entrar en el Top 40 desde al menos los años 60, y la primera vez que dos canciones navideñas entran en las listas tan temprano", explica "The Guardian".

Las compras, los mercados navideños, los turrones y dulces típicos en los supermercados, el anuncio de películas con el típico tono romántico y familiar... Todo ello, asegura la publicación británica, se está adelantando cada vez más a cada año que pasa.