Ángeles Toledano: "Toda la sangre que tenemos dentro merecía una canción"

Que el disco que acaba de publicar sea su ópera prima puede hacer pensar que nos hallamos ante una artista recién parida, pero Ángeles Toledano tiene ya un largo camino andado. Venida al mundo en Villanueva de la Reina, Jaén, en 1995, lleva ya muchos años ganándose la vida con su preciosísima voz, tanto en España como en América. En tiempos en los que en la escena musical los géneros que dominan son el reguetón, el trap y el rap, la decena de canciones que componen «Sangre sucia» (nombre deudor de un personaje de Harry Potter, Hermione Granger, «maga hija de no magos») son casi una provocación, pues nos hablan de una artista que ha leído mucho, y muy bien, a los clásicos, cuyo discurso carece de fecha de caducidad.

Pero ella ha tratado, además, de aportar a un género tan complejo como es el flamenco su huella digital, su mundo: «No podría haberme comunicado de otra manera, Javier –explica–, porque eso es lo que siempre he tenido en la boca, son las referencias que he estudiado. Con este disco quería empezar desde el origen, de una forma lo más natural y honesta posible, pero contando siempre con un lenguaje y una visión adaptadas a mi época, que es con la única con la que me sé comunicar. Son, ya digo, las referencias con las que me he criado y de las que me sigo nutriendo, pero también con otro tipo de referencias que ahora palpo».

¿Es «Sangre sucia» un disco innovador? «Desde que una persona pone su mensaje propio, creo que ya parte de una base genuina –responde con seguridad–. Y aunque el disco también tiene algunas letras que me mantienen en todo el lenguaje que he tenido hasta llegar aquí, claro que es innovador. Hemos conservado algunas letras populares para mostrar de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde vamos, pero también es un disco que te sitúa en una atmósfera muy cinematográfica. Hay una narrativa y era muy importante situar al oyente en un lugar y que pueda vivir la experiencia completa del flamenco. Por eso también lo «sucio». No queríamos que fuera un disco completamente aséptico, sino que te situara en un sitio donde pudieras vivir una fiesta, la mía con mis amigas en mi pueblo, y que pudieras vivir también el poema cantado y recitado con Sara Torres, en el que una amiga apoya el dolor de un mal trago».

En los 70, La Banda Trapera del Río, un grupo muy transgresor, muy punki, le dedicó una explícita canción a la menstruación, «La regla», y ahora Ángeles le ha escrito «La misma sangre del cuerpo». ¿El período merecía una canción? «Toda la sangre que tenemos dentro merecía una canción porque es por lo que estamos vivas realmente y es cuando te das cuenta de que estás aquí y de que esto va en serio. Pero aparte de la regla son otras muchas más sangres, aunque en esa canción hable de la regla o la virginidad, en la que también sale sangre. Sale mucha sangre del cuerpo de las mujeres en muchos momentos, incluso la sangre del nacimiento». ¿Estamos ante un disco feminista? «Es un disco inspirado en la experiencia femenina y que, obviamente, pone en valor los derechos de las mujeres, y con el que intento liberarme de la opresión que sentimos, sí. Hermione –prosigue– es una niña que se esfuerza por algo que le gusta muchísimo y, al final, entra en un terreno donde ella no ha nacido completamente. Es una intrusa, por así decirlo, pero estudia mucho y con su talento consigue realizarse. Superación y esfuerzo, porque todas nos superamos e intentamos dar lo mejor que tenemos para que se nos escuche un poco».

Soñar y actuar

Fue su abuelo el que la descubrió y el que la educó, el que le dijo qué debía escuchar, y luego ella, por su cuenta, se dedicó a estudiar y a investigar, a soñar sin dejar de actuar. ¿Este disco está dedicado a él? «Sin duda alguna –contesta rotunda–. “Sangre sucia” está dedicadísimo a mi abuelo. De hecho, ahora mismo no estaríamos hablando de no ser por él. Está presente y lo recuerdo todos los días. Además, siempre he sido muy cabezota y cuando me propongo algo voy a por ello, pin, pin, pin, he sido así desde pequeña. Soy muy tenaz y muy trabajadora. Y cuando cantaba de pequeña tenía muchas carencias, pero yo me empeñé. Y había mucha gente del pueblo que en cierta manera se cachondeaba de mi abuelo cuando él enseñaba grabaciones mías que llevaba en una grabadora. Pero mi abuelo le decía a mi padre: “Paco, no la dejes, no la dejes, que verás que lo va a conseguir”. Yo no sé si lo he conseguido o si lo conseguiré, pero, insisto, que ahora mismo estamos aquí hablando tú y yo es gracias a él».

Este es su primer disco, pero lleva ya muchos años en la carretera. ¿El escenario es lo mejor de todo? «El escenario es lo mejor de todo, desde luego. El estudio lo estoy conociendo ahora y se me están equilibrando ambas cosas, porque ahora solo quiero estudio y prometo estudio. Pero la parte de compartir la música con la gente y que la performance sea completa y se viva completa, que yo te esté cantando a ti y esté recibiendo un calor, que haya un intercambio de emociones, es maravilloso. Y en el flamenco eso es muy importante». Se la está comparando con Rosalía. Quizá sea una analogía lógica debido al físico.

Ángeles es mucho más jonda y Rosalía va por otro raíl, pero ¿entiende justificada esa comparación? «Completamente. Y yo a Rosalía la alabo. Es uno de los referentes más potentes de nuestra generación, junto con el flamenco. Es una revolucionaria, claro que sí. ¿La comparan con Lola Flores? Lola Flores fue una revolucionaria es su tiempo y Rosalía lo es en este. Sí creo que tenga su misma estatura. No la conozco –añade–, pero me encantaría hacer algo con ella, tomarme un café, que nos conociéramos, que nos pusiéramos cara y nos diéramos la manita, me encantaría. Todas las niñas que estamos ahora mismo en el mundo de la música tenemos un hilo conductor, hay un denominador común, aparte del género. Todas nos alimentamos unas de otras y nos apoyamos muchísimo».

Ángeles asegura que con este disco ha llegado para quedarse: «Prometo mucho estudio y mucho discurso. Esa es mi intención y estamos seguros de que va a ser así porque trabajamos muchísimo y cada día nos levantamos con esas ganas», concluye con una sonrisa. Porque está muy contenta. Rebosa felicidad.