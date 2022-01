Un robot sacando pintura roja se convierte en un éxito viral en las redes sociales

La pieza de instalación “Can’t Help Myself” (2016-2019) ha encontrado una nueva vida en TikTok. Se trata de una de las obras más recordadas de la Bienal de Venecia de 2019, y presenta un brazo robótico que gira repetidamente y raspa una sustancia de color rojo oscuro que se asemeja a la sangre.

En noviembre, el video de la instalación de Venecia se convirtió en una especie de meme en TikTok, y los usuarios le pusieron música triste. “Solía ser tan limpio...”, escribió un usuario, cuyo TikTok con la canción abatida de Patrick Watson “Je te lesserai les mots” desde entonces ha acumulado más de 262.000 likes.

Ese TikTok parece haber incitado a otros a agregar sus propios comentarios sobre el trabajo, encontrando formas inusuales de empatía con la máquina. Otros simplemente no podían creer que otros TikTokers se estuvieran divirtiendo tanto con la pieza. “Yo viéndolos llorar a todos por un robot que saca pintura roja”, escribió @avenugly, quien se grabó desplomándose en el suelo riéndose en un TikTok que ahora tiene alrededor de 500.000 likes más que el que hizo que el trabajo de Sun Yuan y Peng Yu se volviera viral.

“Can’t Help Myself” fue un encargo del Guggenheim para la exhibición de 2016 “Tales of Our Time”, y además del brazo robótico gigante, la pieza también contiene algunos elementos menos visibles, como los sensores de reconocimiento visual que pueden detectar el movimiento del agua coloreada. Cuando el líquido se acumula demasiado lejos del brazo, recogerá la sustancia. Periódicamente, el líquido se rocía a través de las paredes, insinuando una matanza y una violencia invisible. Según Xiaoyu Weng, ex curadora de Guggenheim, la intención de la pieza es animar esta máquina y hacerla parecer más humana.

Dentro de la Bienal de Venecia de 2019, donde apareció en la exposición principal, titulada “Que vivas en tiempos interesantes”, la obra también recibió un contexto social indirecto. Apareció junto a obras de Shilpa Gupta, Arthur Jafa, Teresa Margolles y muchos más presentados para referirse a la división y la ansiedad del momento.