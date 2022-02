Venta fallida: Melania Trump compra su propio NFT

La aspirante artista Melania Trump no solo acuñó su primer pieza de Non Fungible Tokens NFT, “Head of State Collection”, el 11 de enero, y lo puso a subasta, donde se vendió por 180.000 dólares, sino que también parece que lo compró ella misma. La ex primera dama estadounidense puso a la venta una colección que incluye un retrato digital de sí misma con un sombrero de diseñador durante su primera visita oficial de estado en 2018.

Los registros públicos en la cadena de bloques de Solana (SOL) han revelado que el ganador de la subasta procede de la misma dirección que acuñó la pieza. Como Solana es una cadena de bloques pública, cualquier persona con acceso a Internet puede seguir a dónde se venden los NFT.

La oferta de apertura, según un comunicado de prensa, fue “el equivalente a 250.000 dólares″ denominados en tokens SOL (1.800 SOL en ese momento) y una porción de las ganancias se utilizaría para “brindar a los niños de crianza acceso a la informática y educación tecnológica”.

Sin embargo, a pesar de la naturaleza transparente de la cadena de bloques, la oficina de Trump no dio más detalles sobre quién compró realmente el NFT o los detalles sobre por qué se configuró la transacción para que el creador del NFT proporcionara la criptografía al ganador de la subasta, y aparentemente obtuvo el fondo de vuelta.

La Oficina de Melania Trump no respondió a las preguntas de seguimiento sobre la identidad del presunto comprador misterioso, cómo se realizó la transacción, si se realizó en dólares y cuánto pagó finalmente el comprador.