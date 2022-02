Las importaciones de antigüedades afganas serán prohibidas en los Estados Unidos

Las nuevas reglas a la importación de arte presentadas por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU, prohíben que una amplia gama de artefactos afganos se ingrese a los Estados Unidos hasta al menos abril de 2026. Bajo estas nuevas directrices, los agentes de aduanas estadounidenses podrán devolver los artefactos incautados a los talibanes, que en el pasado se han distinguido por la destrucción de artefactos afganos.

Entre los objetos en la lista designada del registro federal se encuentran materiales arqueológicos que van desde la era paleolítica hasta el comienzo de la dinastía Durrani (1747), así como material etnológico desde el siglo IX hasta 1920.

Los expertos, sin embargo, temen que las regulaciones apresuradas puedan tener efectos contrarios peligrosos. Según las reglas, por ejemplo, los agentes de aduanas de EE UU pueden incautar cualquier artefacto de la lista que no venga con evidencia de que fue adquirido legalmente antes de la implementación de las nuevas restricciones. La agencia probablemente se remitirá a la Ley de Implementación de la Convención sobre Bienes Culturales, que requiere que el estado repatrie los objetos incautados a su país de origen. Esto podría llevar a que los objetos sean devueltos a los talibanes, que se sabe que destruyen el patrimonio cultural afgano.

Kate Fitz Gibbon, abogada de propiedad cultural y ex miembro de CPAC que testificó ante el comité, comentó: “Debemos admitir que no existe tal cosa como un ‘gobierno anterior de Afganistán’, que la solicitud no cumple con las premisas fundacionales de la Ley de Implementación de Bienes Culturales, y que los talibanes, con quienes se debe establecer alguna relación para implementar restricciones de emergencia o devolver objetos, no tienen motivos para cumplir con las expectativas del Departamento de Estado y no tienen antecedentes de cumplir las promesas hechas a nadie, nunca”.