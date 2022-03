Escuela de arte en Ucrania con cientos de refugiados es bombardeada

via REUTERS

El Ayuntamiento de Mariupol informó en una publicación en el servicio de mensajería instantánea Telegram que “Ayer, los ocupantes rusos arrojaron bombas sobre la escuela de arte G12 en el distrito de la Margen Izquierda de Mariupol, donde se escondían unos 400 residentes de Mariupol”.

Entre los que buscaban refugio en la escuela se encontraban “mujeres, niños y ancianos”, explicó el ayuntamiento. “Se sabe que el edificio fue destruido y que todavía hay personas pacíficas bajo los escombros”. No está claro si alguno de los civiles ha sobrevivido. Petro Andrushenko, asesor del alcalde de Mariupol, escribió en su propio canal de Telegram que “hasta el momento, no hay datos operativos exactos sobre cuántas personas se escondían en el refugio o el número de víctimas”. Andrushenko dijo que “la situación es difícil y no hay de dónde obtener los datos”.

La escuela G12 es la segunda institución cultural de la ciudad sitiada en ser atacada en cuestión de días. El 16 de marzo, Rusia bombardeó el Teatro Regional de Arte Dramático de Donetsk de Mariupol, donde hasta 1,300 ucranianos se habían escondido en refugios subterráneos. En las imágenes de satélite capturadas antes del atentado, se podía ver la palabra rusa para ‘niños’ garabateada con tiza a ambos lados del teatro, una súplica de los que estaban dentro para que los atacantes evitaran el edificio. Hasta el viernes, solo 130 personas habían sido rescatadas del sitio del teatro, dijo Lyudmyla Denisova, defensora de los derechos humanos de Ucrania.

Mariupol ha estado entre las ciudades más afectadas desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. El 12 de marzo, Rusia bombardeó una mezquita donde se refugiaban 80 personas. Días después, el país atacó una sala de maternidad, matando a una mujer embarazada y a su bebé por nacer. “Hacer esto a una ciudad pacífica, lo que hicieron los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros”, dijo el presidente Zelenskyy.