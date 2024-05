Cronología del Caravaggio: del olvido a la sorpresa

El "Ecce Homo" de Caravaggio -que ha adquirido un particular y será exhibido en el Prado nueve meses- salió a la luz en abril de 2021 tras décadas oculto y olvidado en un piso de una familia de Madrid, salió a subasta por 1.500 euros revolucionando el mundo del arte. Según ha informado el Museo del Prado, el lienzo se expondrá en una instalación individual especial entre este 28 de mayo y octubre de 2024.

El cuadro es lo que se conoce como "un durmiente" ("sleeper"), un término con el que los expertos definen a aquellas obras no identificadas. La obra de Caravaggio podría superar los 100 millones de euros en una subasta, pero al estar protegido y no poder salir de España su cifra será mucho menor, informa EFE. Además de la gran relevancia del maestro italiano en la historia del arte, su escasa presencia en colecciones españolas hizo que las autoridades lo protegieran rápido para que no saliera de España.

Solo existen otras cuatro piezas de Caravaggio en España. "David vencedor de Goliat" (Museo del Prado), "Santa Catalina de Alejandría" (Museo Thyssen), "Salomé con la cabeza de Juan Bautista" (Colecciones Reales) y "San Jerónimo en meditación" (Abadía de Montserrat). Según los informes técnicos del expediente de declaración de BIC, el cuadro que revolucionó el mundillo del arte se llama "La Coronación de Espinas" y es un óleo sobre lienzo -11x 86 centímetros- en el que se pueden ver tres figuras, caracterizadas por la expresividad del pintor italiano.

Este es el periplo del cuadro a lo largo de los últimos tiempos:

- El cuadro es expuesto en la casa de subastas Ansorena a principios de abril de 2021 con motivo de una subasta que se iba a celebrar el 8 de abril, aparece identificado como atribuido al círculo de José de Ribera (siglo XVII).

- Expertos de todo el mundo viajan a Madrid cuando se corre la voz de que puede tratarse de un Caravaggio. En pocas horas los propietarios reciben ofertas millonarias. El Museo del Prado da la voz de alarma y elabora un informe para que el cuadro no pueda salir de España.

- El 6 de abril la historiadora María Cristina Terzaghi -máxima autoridad en el pintor italiano- viaja a Madrid y ve la obra y asegura sin dudas que se trata de una pieza del maestro.

- El Ministerio de Cultura convoca una reunión urgente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español y declara el bien inexportable el 7 de abril.

- El 9 de abril la Comunidad de Madrid inicia los trámites para declarar BIC la obra a instancias del Ministerio de Cultura.

- El 22 de abril se conoce que los propietarios de la obra son la familia Pérez de Castro Méndez, descendientes de Evaristo Pérez de Castro, redactor de la Constitución de Cádiz en 1812 y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF).

Pérez de Castro habría intercambiado esta obra de Caravaggio por otra de mayor interés para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, según los archivos de esta institución.

El cuadro es una herencia familiar de los tres hijos de Mercedes Méndez Atard, artista e hija de Diego Méndez, arquitecto del Valle de los Caídos. El cuadro llegó a la familia a través de su marido, Antonio Pérez de Castro.

La familia contrata los servicios de Colnaghi, uno de los anticuarios más importantes del mundo.

- En mayo de 2021 una delegación compuesta por expertos del Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid inspeccionan por primera vez la supuesta obra de Caravaggio.

Según un informe de los técnicos del Museo del Prado, el cuadro se había oscurecido con el paso del tiempo por la oxidación de los barnices y la pintura se ha craquelado y desprendido en algunas zonas.

- En junio de 2021 los dueños del cuadro solicitaron autorización para restaurar la obra. El comité de expertos al frente de la restauración está encabezado por el italiano Andrea Cipriani, junto a otros expertos italianos en la obra de Caravaggio como Claudio Falcucci y Carlo Giantomassi.

- El 22 de diciembre la Comunidad de Madrid declara BIC el cuadro.

- El 6 de mayo de 2024 se conoce que el cuadro ha sido adquirido por un particular que ha contratado a Colnaghi y el Museo del Prado anuncia que lo exhibirá durante nueve meses.