¿Cuál es el futuro de los museos españoles con la Inteligencia Artificial?

Se trata de perder el miedo. La innovación amenaza, el avance da vértigo, pero aún temiendo fuimos capaces de pisar la Luna. Decía Maquiavelo que no existe «nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas». No resulta sencilla tarea modificar puntos de vista que han sido edificados ladrillo a ladrillo durante años. «La innovación tropieza con la hostilidad de todos aquellos a los que les sonrió la situación anterior, y solo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva», completaba el de «El Príncipe». Lo novedoso, por tanto, y además de para interesados, es para valientes. Y los museos siempre han presumido de coraje. Desde que el pincel se topó con la fotografía, y las cámaras con lo rompedor de la performance, parecía que el mundo se ponía patas arriba. Ahora, una exposición puede contener un óleo junto con un vídeo documental, o puede celebrarse un espectáculo físico rodeado de lienzos. Llegaron hace pocos años los NFT, dispuestos a revolucionar el mercado del arte. Rompieron récords, fueron analizados y juzgados, y ya solo son una rama más de los frondosos museos. El debate ante nuevas herramientas que hacen arte suele centrarse, a grandes rasgos, en un aspecto: ¿se desprestigia el nivel de creatividad? ¿No es acaso más gloriosa una obra física de Van Gogh que su versión NFT? Ahora, la cuestión gira en torno a una tecnología que, si bien no cuenta con la sensibilidad innata y creativa del ser humano, es ya una realidad extendida a todos los aspectos de la vida, incluidos los museos: la Inteligencia Artificial.

¿Puede una máquina crear obras de arte de valor? ¿Qué aportará la IA al universo museístico que no pueda hacerlo la delicadeza de un puntillismo? Cabe, en este sentido, desviar la perspectiva y comprender que la Inteligencia Artificial ya es parte de nuestras vidas, y también de la de los museos. Si bien estos espacios están teniendo pies de plomo al exponer obras creadas por la IA, sí deben tenerla en cuenta como un filón para el desarrollo educativo y la atracción del público. Es decir, lo de la IA y los museos es una cuestión, más que de creatividad, de marketing. «Deben seguir haciendo su labor museológica y museográfica incorporando aquello que deviene en arte, sin importar la herramienta que ha utilizado el artista, y así llegar a un público más amplio, y en esa función la IA lo puede petar», opina para este diario Javier Ramírez, experto en Nuevas Tendencias del Marketing. Es una tecnología que, añade José Miguel Arce, experto en Bellas Artes, «contribuye a la comprensión e interacción de una obra de arte. En arqueología, gracias a la IA se ha podido reconstruir parte de un rollo de pergamino calcinado de Herculano, sin abrirlo. Podemos descubrir códigos en la pintura, establecer comparativas infinitas, sin omitir la parte lúdica». Ambos estudiosos son profesores del Master Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), y tratan de responder a la siguiente pregunta: ¿qué papel jugará la IA en el futuro y desarrollo de los museos españoles?

El Museo Thyssen "encierra" en el metaverso la obra 'Les Vessenots en Auvers' de Van Gogh Europa Press

Compatibilidad aconsejable

Espacios como el Museo del Prado o el Thyssen-Bornemisza son instituciones conservadoras, por lo que, apunta Arce, «su idiosincrasia seguirá siendo la de mostrar el fondo de su archivo, que es a su vez lo más característico de la historia del arte que representa». En el caso de la mayor Pinacoteca de Europa, el Prado, «está a la vanguardia de los avances, y está trabajando ya con la IA con el fin de ensanchar la comprensión en interactividad de su fondo artístico desde otra visión», añade el experto. Es ejemplo de ello el proyecto «FrAI Angelico», que genera pinturas y música digital inspirada por el pintor cuatrocentista. Por su parte, opina Ramírez que ya no se trata de sumarse a tendencias e iniciativas, sino que el Prado «tiene la obligación de tener en cuenta la IA, por tratarse de un museo estatal y un servicio público. Y el Thyssen, si quiere competir en el mercado del entretenimiento cultural, también. Esto permite a las personas y empresas a tomar decisiones informadas, anticipar tendencias y abordar consideraciones éticas relacionadas con la implementación de la IA». Además, ejemplifica el experto, mediante la IA «se aceleraría el proceso de exponer en estado de disfrute las obras que figuran en los fondos del Prado, que no se pueden exponer y que muchos no veremos jamás. No me imagino que ‘‘El Jardín de las Delicias’’, obra que me ganó para la causa de la pintura, fuera una de esas ‘‘olvidadas’’ en el sótano. La IA puede proporcionar experiencias que te acerquen a la realidad».

«La IA podría impulsar el crowfunding como una técnica práctica»

La IA y el mundo del arte son, por tanto, de compatibilidad aconsejable, ante todo para explorar nuevas vías de expresión y acercamiento de las obras a un público masivo. Eso sí, advierte Arce que «un planteamiento museológico está abocado al fracaso más estrepitoso si el fundamento de su filosofía expositiva es mostrar réplicas y copias virtuales. Las sensaciones visuales, también llamadas escópicas, se empobrecen en la representación del objeto». Es decir, continúa el investigador, «la museografía no debe conceder excesiva importancia a la IA en sala, aunque sea un valioso recurso complementario de carácter didáctico o lúdico». Además, a esto podría sumársele la eterna pregunta: de una creación de la IA, ¿quién es el autor? ¿el que da la orden o la entidad que la procesa? En este sentido, afirma Ramírez que entre las regulaciones que más urgen, «sin pretender ser exhaustivo, son las relacionadas a la autoría, la propiedad intelectual, la originalidad, plagios y falsificaciones, protección de datos y ciberseguridad». Si bien advierte que «las administraciones de nuestro país siempre van por detrás del signo de los tiempos, el entramado de los distintos niveles –europeo, español, diputaciones...– dificulta la creación de una regulación acorde a las necesidades del momento».

Otro eterno debate a cada desarrollo orquestado por el ser humano tiene que ver con el empleo: ¿llegará la IA a acabar con ciertos puestos de trabajo en los museos? Esa histórica batalla entre máquina y humano en términos laborales se vuelve a plantear, pero afirma Ramírez que «en absoluto es una amenaza. Todo lo contrario: abre un abanico de posibilidades a las que solo la imaginación pondrá límite». Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, esta tecnología podría apoyar la evolución digital de industrias creativas y culturales, así como propiciaría una economía compartida o colaborativa, o podría llegar a impulsar el crowfunding como una técnica práctica y legítima para proyectos creativos. En contraste, Arce advierte de que «laboralmente algunos puestos de trabajo sí estarán expuestos. Pero en cuanto a la fisionomía museológica, pueden estar muy tranquilos. La IA no va a trastocar su infraestructura. Los museos son custodios de obras originales dotadas de ‘‘alma’’, y a mi juicio nunca van a perder interés las obras que atesoran, porque están bautizadas por la mano irremplazable de su artífice».

«Un museo está avocado al fracaso si su filosofía expositiva se basa en réplicas virtuales»

Estamos en una época de noticias efímeras, la percepción del tiempo ha cambiado. Hemos dejado en parte de sorprendernos con la velocidad con la que las cosas llegan a cambiar. Es por ello que el espectador se ha vuelto más impaciente, inconstante e impulsivo. Pero también más valiente, en el sentido de que ha perdido el vértigo a la hora de arrojarse a abismos innovadores y rompedores. Decía el físico teórico americano Michio Kaku que «la esencia de la inteligencia es ver el futuro», y en este sentido, opinaba, «una cosa es segura: el internet del futuro no será digital, porque es lento, crudo. Será cuántico, y se fusionará con el cerebro. Lo llamaremos ‘‘brainet’’. Pensarás algo y ese pensamiento se transferirá por el mundo». Una afirmación que parece sacada del guion de «Black Mirror» pero que, en el fondo, si miramos a nuestro alrededor, no suena tanto a distopía. Pero, antes de ello, quedan varias dudas por resolver, pues hacer preguntas también conlleva coraje, como son las que plantea Arce: «¿Podrá la IA llegar a tener conciencia de sí misma? ¿A ser tan humana que se percate de que es una entidad a merced de su programador y se rebele? Cuando la IA esté más desarrollada, ¿será capaz de aliarse con otras y operar con un objetivo común? ¿Y si estas máquinas pasan de ser espectador pasivo a protagonista?». Ahí si que necesitaríamos a valientes.