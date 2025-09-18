Reaparece en París una desconocida obra de Picasso: saldrá a subasta desde los ocho millones de euros

El mundo del arte se estremece ante el descubrimiento de una obra maestra poco conocida de Pablo Picasso. Un retrato extraordinario de su musa Dora Maar, pintado en julio de 1943, será subastado por una estimación inicial de ocho millones de euros. La pieza, prácticamente desconocida para el público general, representa un hallazgo significativo en la trayectoria artística del genio malagueño. Su rareza y valor histórico han captado la atención de expertos y coleccionistas internacionales.

El lienzo, titulado "Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar)", muestra una representación única de la fotógrafa. Los especialistas destacan su extraordinario cromatismo y su estilo visual, que difiere de otros retratos de la misma época. La obra permaneció resguardada por una familia desde 1944, justo durante la ocupación nazi de París. Su conservación es prácticamente intacta: nunca fue barnizada ni restaurada, lo que aumenta su valor histórico y artístico.

El retrato pertenece al universo cubista de Picasso, pero sorprende por sus colores vivos y la representación emotiva de Dora Maar. Los expertos señalan que el pintor utilizó un trazo más suave, posiblemente influenciado por su relación con Françoise Gilot. La autenticidad del cuadro está completamente avalada. Aparece documentado en el catálogo oficial de Picasso y fue fotografiado en 1944 por Brassaï, amigo cercano del artista. La firma de Picasso en la parte superior izquierda confirma su origen.

Un mercado del arte expectante

El potencial valor del cuadro genera gran expectación. Aunque su estimación inicial es de ocho millones de euros, expertos sugieren que podría superar ampliamente ese monto. Precedentes como "Dora Maar con gato", vendido por 95 millones de dólares, alimentan estas expectativas.

Dora Maar, nacida Henriette Théodora Markovic, fue mucho más que una modelo. Fotógrafa reconocida, inspiró series icónicas como las "Mujeres que lloran". Su relación con Picasso trascendió lo artístico, convirtiéndose en un símbolo de la vanguardia del siglo XX.

La subasta, programada para octubre de 2025 en el histórico hotel Drouot de París, promete ser un evento que marcará los anales del mercado artístico internacional. Un testimonio más del genio imperecedero de Pablo Picasso.