El Reina Sofía retira un cuadro pintado por el legendario falsificador Beltracchi

La carta de presentación de Wolfgang Beltracchi (1951) es directa: pintor alemán y falsificador de obras de arte. Estamos ante un hombre condenado, en 2011, a seis años de prisión en uno de los mayores procesos de falsificación de arte en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Una pena que, tras su colaboración con las autoridades, le fue reducida finalmente.

Los estilos de Max Ernst, Heinrich Campendonk y Max Pechstein, entre otros, han sido señalados por su pincel. También el del artista polaco Henri Hayden, un pintor judío que desarrolló la mayor parte de su carrera en las vanguardias parisinas y que tanto el MoMA como la Tate Modern tienen obras suyas en sus fondos. Es este quien ahora toma protagonismo en el Museo Reina Sofía con su obra 'Nature morte avec guitare' ('Naturaleza muerta con guitarra'), de 1918 -no confundir con la 'Naturaleza muerta con guitarra' de Picasso-. Una pieza "bajo sospecha", como ha señalado 'El mundo' en un artículo que ha destapado que "el pasado mes fue descolgada de su sala" sin que el centro emitiera ningún comunicado.

"Ante la duda razonable sobre su origen decidimos quitarla e iniciar una investigación", reconocían fuentes de la pinacoteca al ser contactadas por el medio y en base al propio testimonio del impostor atribuyen la autoría de esta obra de 99 x 77 centímetros a Beltracchi.

Pero la pregunta que salta a la palestra es la de cómo acabó una obra suya en uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de Europa. "La primera pista no nos lleva hasta el centro de Madrid, sino a Japón", señala la noticia después de que en octubre un grupo de periodistas japoneses de la televisión pública (NHK TV) visitaran el Reina Sofía con motivo de un documental dedicado al rastreo de obras de arte falsas realizadas por Beltracchi.

Un farsante por todo el mundo

Y es que el escándalo ya había sacudido la reputación de los museos nipones cuando se descubrió que el artista había introducido obras suyas en pinacotecas tan respetables como el Museo de Arte Moderno de Tokushima, el Museo de Hachioji de Tokio y el Museo de Arte de Kochi. "En una reunión con responsables del museo español, los japoneses revelaron la información que tenían y plantearon la posibilidad de que el 'Nature morte avec guitare' del Reina Sofía pudiera ser un fraude", explica el artículo.

El lienzo en sospecha fue incorporado a la colección madrileña en 1995, cuando el museo estaba dirigido por José Guirao y como ha podido saber 'El mundo' "llegó al Reina a través de una dación en pago de un empresario catalán ya fallecido, que había comprado el cuadro en Sotheby’s, en Londres, el 14 de octubre de 1992. Esta persona pagó por la obra, según la web artprize.com, 58.998 euros", escriben.