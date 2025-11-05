El Picasso perdido y hallado en Madrid ya se expone en Granada

CajaGranada Fundación ha informado este miércoles de que, tras su reciente recuperación, acogerá en su centro cultural la exposición de la obra de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra', cuya desaparición denunció después de que no llegara en octubre desde Madrid con el resto de obras que componen la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte'.

En un comunicado, CajaGranada Fundación ha detallado que la sala de exposiciones temporales de su centro cultural completa de este modo la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', tal y como estaba previsto en el proyecto expositivo y ya anunció que trataría de lograr una vez que la Policía Nacional dio en Madrid con el paradero del cuadro, de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.

El pasado 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte que hizo noche en la localidad de Deifontes.

CajaGranada Fundación comprobó el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba 'Naturaleza muerta con guitarra' por lo que procedió a denunciar, haciéndose cargo de la investigación la Policía Nacional, que llegó a activar la introducción en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre esta obra.