El valioso cuadro de Warhol que se esconde tras la trama de "Sr. y Sra. Smith"

Entre 1962 y 1965, Andy Warhol realizó una serie de obras titulada "Muerte y desastre". Un trabajo que se posicionó entre sus creaciones más reconocidas por crítica y público, y con el que el artista hacía un guiño hacia la actualidad de su época. Para el artista, el día a día no era más que destrucción y caos, y así lo reflejó en unas piezas para las que tomaba como referencia fotografías, la mayoría extraídas de la prensa. Estas imágenes mostraban accidentes automovilísticos, de aviación, suicidios o crímenes, unas imágenes que Warhol reivindicaba a través de un arte de vanguardia y de compromiso social. Entre estas obras de "Muerte y desastre", destaca en especial "Silver car crash (double disaster)" (1963), lienzo de gran tamaño (243 x 397 centímetros), en el que el artista plasma el cuerpo de una persona en el interior de lo que queda de un vehículo.

"Es la monumentalidad de la imagen la que la hace tan poderosa", definió Tobias Meyer, director de Sotheby's a "The New York Times", después de que esta obra de Warhol triunfara en términos de ventas. En 2013, la obra se vendió por nada menos que 105,4 millones de dólares, convirtiéndose en aquella fecha en la obra mejor vendida de su autor. Una pintura que se hizo aún más famosa y reconocida por el público, y que ahora protagoniza una de las series del momento: "Sr. y Sra. Smith". La nueva ficción de Amazon, inspirada en la original película homónima protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, echa mano de esta pintura de Warhol (o, al menos, una versión de ella), para la trama: en un mundo ficticio, esta obra se vende por 106 millones de dólares en una subasta clandestina, interceptada por dos espías.

Maya Erskine y Donald Glover en la serie "Sr. y Sra. Smith" AMAZON

En "Sr. y Sra. Smith", los protagonistas, interpretados por Donald Glover y Maya Erskine, son enviados para interceptar a un hombre rico que intenta comprar la pintura de Warhol, durante un evento de lujo en Nueva York. Tanto el contexto como los hechos que ocurren en la serie no corresponden a la realidad, pues una obra del calirbe de "Silver Car Crash (Double Disaster" no podría venderse en una fiesta como la que se retrata en la serie. Además, no es oficial quién compró realmente por aquella millonaria cantidad el original de Warhol, mientras que en la ficción se trata de un multimillonario al que interpreta John Turturro ("El gran Lebowski").