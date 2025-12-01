Acceso

Arte callejero

Vandalizan con pintadas el grafiti de Muelle en La Latina

La plancha de metacrilato que protege la firma ya ha sido limpiada por el hermano del artista

Pintadas en la firma de Muelle de la Cava Alta EUROPA PRESS 28/11/2025
El legado de Muelle en la Cava Alta ha aparecido vandalizado con pintadasEUROPA PRESSEuropa Press
La plancha de metacrilato que protege el grafiti de Muelle, en el distrito de La Latina, ha sido vandalizado con pintadas que han sido ya limpiadas por el hermano del artista, según ha confirmado a EFE este mismo.

En mayo de 2024, durante las obras de rehabilitación de un céntrico inmueble, situado en el número 2 de la calle de la Cava Alta, esquina con la calle Toledo, se desprendió parte del recubrimiento de un muro, dejando a la vista una parte significativa de la rúbrica de 'Muelle', un pionero del arte urbano en España.

Campaña en redes

Tras una campaña en redes sociales impulsada por el concejal socialista Antonio Giraldo para salvar el grafiti del derribo, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid se puso en contacto con los propietarios del edificio para valorar las posibilidades de conservación del inmueble.

