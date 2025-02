Azorín, la biografía del escritor olvidado

Por sorprendente y triste que pueda parecer, no resulta inapropiado preguntarse quién lee hoy en día a Azorín. El que fuera figura clave de la generación del 98, ¿qué protagonismo tiene en los temarios académicos?, ¿se reeditan sus obras con la debida pulcritud crítica?, ¿se conmemoran debidamente sus efemérides biobibliográficas?, ¿cuál es su presencia en los medios culturales?, ¿cuenta con una biografía minuciosa y actualizada?... Esta última pregunta se responde ahora con Azorín. «Clásico y moderno», de Francisco Fuster, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Sus estudios sobre Julio Camba , Pío Baroja y Agustí Calvet, «Gaziel», entre otras temáticas, le acreditan como un reconocido crítico e investigador. Con esta biografía de José Martínez Ruiz, «Azorín» , (Monóvar, 1873 - Madrid, 1967) se actualiza merecidamente su atractiva personalidad intelectual. Será precisamente él quien en 1913, en unos artículos periodísticos, dará forma teórica a la generación del 98. Su narrativa es una clara muestra de las representativas inquietudes de ese grupo literario. De entre sus obras más significativas «La voluntad» (1902) inaugura, bajo la influencia de Nietzsche Schopenhauer , la prosa modernista de estetizante decadentismo; y «Las confesiones de un pequeño filósofo» (1904) incide en el relato de formación juvenil de la personalidad; sin olvidar «Los pueblos» (1905), conjunto de prosas sobre la vida provinciana; «Castilla» (1912), singular ejercicio de sublimación de una espiritual geografía; «Lope en silueta» (1935), lúcido ensayo sobre el inmortal dramaturgo; «Madrid» (1941), eficaz muestra de un renovado costumbrismo; «Memorias inmemoriales» (1946), detallado panorama de íntimas evocaciones; y «Ni sí, ni no» (1966), recopilatorio de interesantes artículos periodísticos. No es menos fascinante su evolución ideológica, que va desdee ilustrado, aunque siempre recluido en la literatura, en un individualismo intelectual independiente y solipsista. Su estilo, abierto a la innovación estética, pero fiel a un equilibrado clasicismo, se ha identificado con una suerte de impresionismo simbolista, donde adquieren gran importancia el melancólico paso del tiempo, la serena voluptuosidad del paisaje rural, la deriva ética de su narrativa, la potente presencia de las percepciones sensoriales, y el dominio de la rigurosa adjetivación. No extraña así que, a quien le fascinaba la tajante sencillez de su adusto estilo sintáctico; en animada tertulia había comentado más de una vez: «Azorín no escribe esas frases castellanas que acaban en forma de cola de pescado, no. Azorín dice: ‘‘La puerta es blanca. El día es gris’’. Es así como se tiene que escribir». Estos y otros muchos referentes se tratan en el riguroso y documentado libro de Francisco Fuster, quien ya abordara la trayectoria vital y literaria de Azorín al cuidar en 2016 de la reedición de una canónica biografía anterior, a cargo de José García Mercadal. La aparentemente opaca o poco conocida vida personal del novelista aparece ahora rigurosamente desvelada. Nos adentramos en el ambiente familiar de infancia, de tipo convencionalmente tradicional, con padre enérgico y autoritario, y madre entregada al cuidado del hogar. En la incipiente juventud y con fuertes inquietudes periodísticas, iniciará en la capital de España una decidida ruptura con el pasado: «irse a Madrid equivale a quemar las naves», leemos. Sus primeras colaboraciones en prensa merecerán los elogios de Leopoldo Alas «Clarín» , y la publicación del folleto Charivari, una demoledora crítica sobre la profesión periodística y los ámbitos literarios del momento, le conllevará serias amenazas; el dramaturgo Joaquín Dicenta y Valle-Inclán pretendieron, aunque no llegó la cosa a más, ajustarle contundentemente las cuentas. De estos finales del siglo XIX data su primera afiliación política, en el Partido Federal de Pi y Margall, de carácter republicano y progresista, iniciando así una errática trayectoria ideológica. Colabora en esos momentos en «El Motín» entre otra prensa radical, aunque se matiza aquí muy bien que Azorín no era tanto un revolucionario en sentido estricto, como un eficaz propagandista del ideal libertario. Sorprendentemente, y con el trasfondo histórico delde esos días; está en otras inquietudes, formando acaso su particular estilo literario, inmerso en la tanteante gestación de una estética propia y original. Simultáneamente lo hallamos matriculado en Derecho en diversas universidades españolas, en el periplo académico de una carrera que no finalizará jamás. En 1900 publica «El alma castellana» (1600 - 1800), libro considerado como la primera muestra de lo que será el característico estilo azoriniano, su particular temática centrada en la reflexión civil, moral y estética sobre la realidad española.