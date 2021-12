Mads Mikkelsen cierra su Instagram ante el odio de los fans de Johnny Depp

El intento de cancelación hacia Johnny Depp se ve cada vez más superado por aquellos que intentan protegerle. El actor se vio obligado a abandonar su papel de Grindelwald en la saga “Animales fantásticos” ante el juicio que aún mantiene con su ex mujer, Amber Heard. “Os hago saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en ‘Animales fantásticos’, y que yo he respetado y aceptado esa petición”, publicaba Depp en su Instagram en noviembre de 2020.

Ante esto, se comenzó a buscar una nueva figura para cubrir la vacante, a pesar de la oleada de “haters” que se levantaron en contra de la ausencia del que dio vida al Capitán Jack Sparrow. Pocos días después, dieron el nombre: Mads Mikkelsen, conocido por su papel en “Hannibal”, era el elegido. Ahora, con la película ya producida y rodada, y tras haber desvelado el primer tráiler, el rechazo hacia el trabajo de Mikkelsen ha vuelto a ser de actualidad. Una serie de críticas basadas en el odio que han llevado al “sustituto” a cerrarse su perfil de Instagram.

Me parece deleznable lo que le han hecho al pobre actor Mads Mikkelsen. El no tiene culpa de lo que Warner le hizo a Johnny Depp para recibir dichos ataques. Ojalá saber que tiene la gente en la cabeza porque esto no lo entiendo. 😡 https://t.co/RCn0wnK6RC — Josh Portland (@JosePortland) December 15, 2021

La película, “Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore”, es la tercera entrega de las precuelas de “Harry Potter”, y su trama se centra en el enfrentamiento entre el tenebroso Grindelwald y el posterior director de Hogwarts. Si bien en las dos primeras cintas era Depp el encargado de dar vida al villano, ahora el avance deja ver a un Mikkelsen ya caracterizado como el mago. Y las redes sociales han reavivado el debate: ¿quién debe interpretar a Grindelwald, Depp o Mikkelsen?

Pero no se ha producido tan solo un intercambio de opiniones, sino que bastantes fans de Depp han empezado a dirigirse directamente a Mikkelsen, quien ha decidido hacer “ojos que no ven, corazón que no siente” y eliminar su perfil de la citada red social. El actor no ha ofrecido ninguna explicación sobre su marcha ni en Twitter, red que no utiliza desde 2020, ni en Facebook, cuyas últimas publicaciones son el tráiler y un póster donde aparece caracterizado como Grindelwald.

Devuélvanme a Johnny Depp como Grinderwald.😫 pic.twitter.com/x1XpHoXPJW — Sherlyn.🪐 (@moondebrise) December 14, 2021

Seamos objetivos:



- Mikkelsen es un actor superior a Depp y eso le dará un valor agregado a la película



- Aún así, eso no quita que haya sido injusto que le quitaran el papel a Depp



- Lo verdaderamente justo sería boicotear Aquaman 2 por no despedir a Amber Heard pic.twitter.com/RvJwF1NWAI — Lord Zowl (@ZowlOficial) December 13, 2021

Johnny Depp is my Grindelwald pic.twitter.com/5VZL1masbu — Страх и ненависть (@LasVegas_Hell) December 13, 2021

¿Fue acertada la decisión de Warner de sustituir a Johnny Depp por Mad Mikkelsen como Grindelwald en "Animales fantásticos y dónde encontrarlos"?

-No: MG

-Sí: RT pic.twitter.com/23cFZjnKrK — Máscara Roja (@mascararoja211) December 13, 2021

1.Mads ES UN ACTOR DE LA P*TA MADRE y quien quiera disfrutar de su trabajo debe y puede hacerlo. Sea porque quiere seguir la franquicia o por él.

2.Johnny Depp construyó un gran Grindelwald. Y yo lo amo en lo personal.

Pero, dejenlos en paz. La culpa es de Warner, NO DE ELLOS 2 pic.twitter.com/KlrIMNG7hX — 🎄 Al otro lado del teclado 🎅 (@Alotroladoblogs) December 15, 2021

odio a los fans de depp, los odio los odio pic.twitter.com/3SpIZdLc50 — raquel (@dafelhaan) December 14, 2021

Los lovers de Johnny Depp han ido a vomitar su bilis contra un tio que sencillamente va a hacer su trabajo hasta el punto de que ha cerrado sus redes por acoso pero luego se me enfadan si los llamo sectarios. https://t.co/kfHKDEt5vi — Basil (@Basiluisco) December 15, 2021

¿Por qué ese acoso a Mads Mikkelsen por aceptar un papel? El no tiene nada que ver con el despido de Depp. A la gente se le va la pinza demasiado insultando y acosando por redes sociales, pero luego se nos llena la boca hablando de la salud mental cuando pasa algo. Que vergüenza. pic.twitter.com/lcutN4ktqO — Mystica (AKA María José) (@Cinefila_91) December 15, 2021