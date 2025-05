"Por decencia", prohibida la desnudez y los vestidos voluminosos en Cannes

Lo de Bianca Censori fue otro nivel. La esposa de Kanye West concentró la atención internacional de los pasados Premios Grammy 2025, y no por hacerse con ningún galardón. Fue por su vestimenta. Más bien, por su carencia de vestimenta. La arquitecta australiana, conocida por sus outfits provocativos, vistió una prenda totalmente transparente, lo que causó tanta controversia como también admiración por la valentía de mostrar su cuerpo ante miles de ojos de todo el mundo. Pues bien, nada de esto ocurrirá ni de lejos en el Festival de cine de Cannes. La nueva edición del certamen, que arranca este martes hasta el 24 de mayo, cuenta con un código de vestimenta previamente publicado, de tal manera que se cuide el estilo de la alfombra roja dentro de unos parámetros. Así lo informa "The Hollywood Reporter", publicación que recoge que, según una carta del festival, "por motivos de decencia, la desnudez está prohibida en la alfombra roja y en cualquier otra zona del festival".

Asimismo, anuncian que "no se permiten trabjes voluminosos, en particular aquellos con cola larga, que dificulten la circulación de los invitados y la ubicación de los asientos en la sala. El equipo de recepción del festival estará obligado a prohibir el acceso a la alfombra roja a cualquier persona que no respete esas normas". Con esto, y si bien los asistentes de Cannes no suelen destacar precisamente por el descaro a la hora de vestir, sí tendrán que acatar estas limitaciones para poder formar parte de la 78ª edición del festival. Según la publicación citada, no se trata de medidas nuevas, sino de una actualización reciente para reflejar normas vigentes desde hace tiempo. El objetivo, añaden, no es regular la vestimenta en sí, "sino prohibir la desnudez total en la alfombra, de acuerdo con el marco institucional del festival y la legislación francesa".

Se hace así una especie de recordatorio, ante todo en una época en la que se está produciendo un auge de transparencias en los vestidos de cantantes, actrices o modelos. De hecho, y más allá de Bianca Censori, en los últimos años se han visto conjuntos de este estilo en la propia alfombra de Cannes, por parte de estrellas como Bella Hadid o Kendall Jenner. Figuran, asimismo, nombres que han llegado a desnudarse como método de protesta, como ocurrió en 2022 cuando una mujer fue escoltada tras quitarse el vestido en una reivindicación a favor de Ucrania.

Arranca un certamen que tendrá bastante presencia española, pues acogerá en la Competición Oficial a dos figuras esenciales de nuestro cine: por un lado, Carla Simón presentará "Romería", mientras que Oliver Laxe llevará "Sirat". Además, se celebrará el estreno mundial de "Ciudad sin sueño", de Guillermo Galoe. A nivel internacional, figurarán nombres como el de Tom Cruise, que presentará la nueva entrega de "Misión imposible", así como Wes Anderson o Scarlett Johanson, ambos presentando propios proyectos.