«Votamos»: la salud mental en primer plano de los Goya

El salón es amplio, la reunión es en círculo y el presidente de la comunidad de vecinos va tomando notas. La renovación del ascensor parece lo único importante del orden del día hasta que uno de los propietarios comenta que, por fin, ha conseguido alquilar su piso, bastante antiguo y ruinoso. Las manos alzadas que acababan de aprobar la derrama se convierten en rostros de preocupación. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Tan desesperado está para alquilarte un piso destartalado? Antes de enfrentarnos a la tesis central de su cortometraje, «Votamos», el director Santi Requejo ya ha conseguido que nos pongamos rápidamente en situación y empaticemos, aunque sea momentáneamente, con los vecinos del edificio. Justo ahí, su argumento: «Es un compañero de trabajo. Está en un programa de reinserción». Saltó el peluquín.

Aunque el resumen de trazo ancho nos hable de un cortometraje sobre la salud mental, sobre sus estigmas y sobre la «vida normal» que pueden llevar personas diagnosticadas con bipolaridad o trastornos esquizofrénicos, «Votamos» va un poco más allá. Y así lo cree también la Academia de Cine, que nominó la película al Goya y el próximo 12 de febrero en Valencia podría otorgarle la estatuilla al Mejor Cortometraje de Ficción. «La idea para el corto nació hace un tiempo, cuando me contaron que en Madrid, una comunidad había presionado al propietario de un piso para no alquilarle el piso a alguien con problemas de salud mental. Literalmente se había quedado sin casa, de manera completamente inhumana. Ahí fue cuando, en lugar de juzgar rápido, me pregunté qué hubiera hecho yo», explica el director. De ahí la votación que da nombre a la película y de ahí el dilema moral, y también ético, sobre nuestros mismos prejuicios: «Solo el hecho de dudar es terrible. Y es algo que yo haría en un primer momento, por ignorancia», añade Requejo.

La cinta va más allá de los estigmas sobre las personas diagnosticadas de esquizofrenia

Rodado con el apoyo y el asesoramiento en la perspectiva sobre la salud mental de las Hermanas Hospitalarias, «Votamos» no es una capitalización del candente debate o un panfleto vacío sobre la adopción de medidas inmediatas, sino una reflexión abierta sobre lo que consideramos «normal» en nuestro día a día. De hecho, el cortometraje nació con una intención meramente divulgativa y solo en su tramo final de producción se decidió llevarlo por festivales y presentarlo a los Goya: «Quería que el espectador se sintiera uno más del debate. ¿Qué votaría? ¿Le parecería bien el mismo hecho de votar? Sin revelar nada del final, creo que el acierto del corto pasa por la implicación que pide a quien lo ve. No puede dejarte frío o indiferente», opina el también director de «Abuelos» y «Noche de paz».

Gracias al saber hacer de rostros conocidos de la pequeña pantalla, como Míriam Díaz-Aroca, Raúl Fernández de Pablo, Charo Reina o una brillante Neus Sanz, «Votamos» no es solo la nota social entre los nominados al Goya, sino también una especie de concesión de la Academia a un tipo de cine en corto que cada vez es menos común, ese que no concibe la escuela como un medio, mas como un fin en sí mismo: «No soy nadie para decir si la Academia ha cambiado en los últimos años, si lo ha hecho en la dirección correcta o si eso no variará, pero sí opino que ahora el cortometraje está mucho más dignificado y podemos decir sin miedo que hacemos películas. Películas más cortas, pero con un cine igual de grande», remata antes de despedirse.