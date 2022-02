Se subastan los derechos del universo JRR Tolkien

Pocos fenómenos tan expandidos, difundidos y amplios existen como el que provoca el universo creado por JRR Tolkien. “El señor de los anillos” es una de las sagas literarias más famosas de la historia de la ficción, así como también lo son sus adaptaciones cinematográficas. Por tanto, son mucho más que historias y personajes, y ahora parece que están a la venta. Según ha informado “Variety” en exclusiva, “gran variedad de películas, merchandising, juegos y eventos en vivo de ‘El señor de los anillos’, ‘El hobbit’ y otros títulos de JRR Tolkien van a salir a subasta”.

Esta decisión proviene de parte de la compañía Saul Zaentz Co., que ha contratad a ACF Investment Bank para manejar el proceso de venta, que se está desarrollando durante esto días mientras se localizan a posibles compradores de Hollywood. De esta manera, los vendedores esperan que por estas propiedades de Tolkien se alcancen al menos 2.000 millones de dólares, teniendo en cuenta las recientes valoraciones para los productores de contenido y que se trata de propiedad intelectual de primer nivel.

Si bien, informa “Variety”, Zaentz Co. y ACF no han hecho comentarios al respecto, sí asegura la publicación que esta venta no es ni casual ni accidental: sabemos que desde la plataforma de Amazon se está preparando una superproducción en forma de serie de televisión de la saga de “El señor de los anillos”: “El señor de los anillos: los anillos del poder”, que se lanzaría el próximo 2 de septiembre. De esta manera, se coloca como el primer candidato para hacerse con los derechos de las creaciones de Tolkien.

Estas creaciones, por tanto, engloban las películas de “El señor de los anillos” y “El Hobbit, así como videojuegos e incluso parques temáticos, así como “incluye derechos de coincidencia limitados en caso de que el patrimonio de Tolkien decida hacer películas u otro contenido basado en los escritos de Tolkien que se publicaron tras su muerte”, explica “Variety”, refiriéndose a “El Silmarillion” y “Los cuentos inacabados de Númenor y la Tierra Media”.

Cabe destacar que Warner Bros mantiene algunos derechos de desarrollo cinematográfico de “El señor de los anillos” a través de New Line Cinema, que obtuvo gran repercusión en la taquilla mundial y Premios Oscar con la trilogía de Peter Jackson: “La comunidad del anillo” (2001), “Las dos torres” (2002) y “El retorno del rey” (2003). De hecho, esta compañía anunció en 2021 la preparación de una cinta de anime del mismo universo. No obstante, según Zaentz Co., los derechos sustanciales de estas creaciones volvieron a ellos el año pasado, pues Warner Bros no estaba desarrollando activamente nuevo material y, ante el interés de Amazon, era buen momento para una venta.