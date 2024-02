Bruno Valenti: “'Un ángel llamado Rebeca' tocará el corazón de muchas personas”

La película "Un ángel llamado Rebeca", producida por los hermanos Borja e Inés Zavala, se estrenará pronto en cines. Se trata de la tercera película en la filmografía de los Zavala, tras las exitosas "El cielo no puede esperar" y "El latido del cielo". Ahora, José María Zavala escribe y dirige la vida de Rebeca Rocamora Nadal, ejemplo de cómo la realidad supera a la ficción. Antes del estreno de la cinta, conversamos con Bruno Valenti, encargado de componer la banda sonora de la misma, así como de la de "Halkara", seleccionada para los Oscar 2024 como Mejor Película Extranjera.

¿Para qué directores y a qué películas ha puesto música hasta el momento?

A lo largo de todos estos años he tenido la suerte de trabajar con directores de diferentes partes del mundo. No obstante, los últimos dos proyectos en los cuales tuve el privilegio de ayudar a contar la historia a través de mi música han sido el documental "Los sueños de Elma. Historia de una madre de Malvinas", dirigido por Miguel Monforte, y la película de origen nepalí "Halkara", dirigida por Bikram Sapkota, con la cual hemos tenido la grata sorpresa de que haya sido una de las películas seleccionadas para los Premios Oscar 2024 como Mejor Película Extranjera.

¿Cómo se inició en el mundo cinematográfico y qué le impulsó a ello?

Creo que desde muy pequeño estuve conectado con el cine. Recuerdo hacer mis pequeñas producciones con una cámara de vídeo que mi padre había comprado para grabar un viaje familiar que hicimos a Estados Unidos. Siempre supe que cuando creciera quería que mi vida estuviera vinculada a la creación de alguna manera. Por otro lado, si bien mi madre me había enviado a estudiar piano cuando tenía apenas siete años, no fue hasta la adolescencia cuando decidí sumergirme profundamente en el mundo de la música. Más tarde, fui tomando conciencia del increíble poder que tenían estas dos formas de expresión y decidí unirlas y comenzar a experimentar con ellas.

¿De qué BSO está más satisfecho?

En cada BSO que he creado, siempre he dejado lo mejor de mí mismo y por lo tanto es difícil seleccionar solo una, ya que cada proyecto tiene sus particularidades y sus propios desafíos. De todos modos, creo que en "Halkara" hemos podido, junto al director Bikram Sapkota y al supervisor musical Ryan Gottshall, abordar el proceso de composición de una manera muy profunda y meticulosa. Juntos tomamos decisiones como equipo con el objetivo de potenciar el desarrollo de la historia, asegurándonos de que la música se integrase de manera efectiva con los diversos elementos que conforman la película.

¿Qué ha supuesto componer la música de "Un ángel llamado Rebeca"?

En "Un ángel llamado Rebeca" siento una gran responsabilidad. Creo profundamente en que es una película que tocará el corazón de muchas personas y las invitará a reflexionar sobre sus propias vidas. Soy consciente de que la música tiene un rol fundamental a la hora de contar esta historia tan conmovedora y no puedo evitar sentirme profundamente involucrado y comprometido con ella.

¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con el director José María Zavala?

Me siento muy afortunado de que el capitán de este barco sea alguien tan talentoso y sensible como José María Zavala. A su vez, es un director con una visión muy clara de lo que busca en cada momento y esto hace que la construcción de la banda sonora sea un proceso efectivo y disfrutable. Creo que la comunicación fluida en este tipo de proyectos es fundamental y no siempre pasa que uno cuenta con el apoyo constante de alguien como José María.

El compositor Bruno Valenti LA RAZÓN

¿Qué papel tiene la música en una película y, en concreto, en "Un ángel llamado Rebeca"?

Cada proyecto es diferente y por lo tanto requiere un tratamiento único y específico. En general, la música suele funcionar como un elemento narrativo complementario al guion literario. Dicho de otra manera: la música puede brindar información que ayude a la audiencia a comprender más en profundidad la historia que el director quiere contar. A veces las palabras y/o el lenguaje no verbal de los personajes no llegan a describir sus emociones y la música se convierte en una herramienta indispensable. Concretamente, en "Un ángel llamado Rebeca" hay un tema que la representa a ella. Escuchamos este tema desde la primera infancia de Rebeca y este la acompañará a lo largo de toda su historia, transformándose en cada momento a medida que transcurren los hechos, pero sin perder nunca su identidad. Incluso cuando ella ya no está presente, su música lo estará, perpetuando su existencia. Dicho de alguna manera: su música se convierte en ella.

¿Cree que la película puede optar a premios en festivales internacionales?

La película va a dar mucho que hablar. Rebeca es un claro ejemplo de cómo a veces la fe tiene la posibilidad de transformar vidas. Creo que cualquier festival que valore realmente el poder que tiene el cine para ayudar a transformar el mundo en algo mejor querrá sin duda estar cerca de "Un ángel llamado Rebeca".

Cartel oficial de la película "Un ángel llamado Rebeca" LA RAZÓN

¿Qué bandas sonoras del cine y compositores le han inspirado más?

Aquí también podría hacer una lista muy larga pero, para no extenderme demasiado, creo que los compositores que más me han inspirado son John Williams, Jerry Goldsmith, Alan Silvestri, Ennio Morricone y James Horner. Podría seguir con la lista mucho más, pero son los primeros que me vienen a la cabeza. Recuerdo que de niño jugaba en el patio de mi casa mientras silbaba la melodía de Regreso al futuro. Tengo también recuerdos grabados en el corazón de cuando iba al cine con mi madre y vi la película E.T. el extraterrestre. ¡La melodía que suena cuando las bicicletas toman vuelo hacen que uno vuele con ellos! También recuerdo aquel beso inolvidable en Cinema Paradiso. Son melodías que calan tan profundamente que se hace imposible que no formen parte de uno. De hecho, aún conservo en casa de mis padres un cuadro que pintó mi madre de la partitura del tema romántico de Cinema Paradiso. Definitivamente, la música que he escuchado en mi infancia es la que más me ha marcado el camino como compositor.

¿Le gustaría trabajar en una ficción con Zavala?

¡Me encantaría! La experiencia trabajando en este documental ha sido tan positiva que a uno le da ganas de que el proyecto no se termine nunca! Sería realmente un placer compartir un proyecto de ficción con Zavala!