La IA, entre el Cine y el Infierno

Al mismo tiempo que se ha anunciado la primera lista de películas impulsadas por inteligencia artificial en el Festival de Cine de Cannes, el flamante Papa, León XIV, ha advertido al mundo sobre la amenaza que supone la IA. Un debate, en definitiva, que podemos situar entre el Cine y el Infierno; entre el séptimo arte y el séptimo pecado capital: el de la pereza. No en vano, uno de los objetivos de la implementación de la IA generativa en largometrajes es el de ahorrarse hasta un 75% de tiempo de trabajo.

Pero no sólo ahorro temporal, sino que la propuesta recién presentada en Cannes por la productora Visual Alchemy y por el estudio de IA generativa Intelliflicks estima que al utilizar esta herramienta tecnológica junto con creativos humanos gastarían un 75% menos de dinero en comparación con la tecnología cinematográfica tradicional; además de que –según expone esta iniciativa– puede mejorar las películas: «Permite crear películas que, de otro modo, serían demasiado caras para que los estudios o las plataformas de streaming siquiera consideraran producir», aseguró Gurdeep Pall, quien fuera vicepresidente de Microsoft y que ahora está detrás de esta propuesta.

Claro que, esto no es un simple ejercicio de imaginación, no es un prototipo a desarrollar. Nada más lejos de la abstracción futura, Intelliflicks ya ha comenzado la producción de «Maharaja in Denims», su seminal largometraje con IA generativa, que sirve como prueba de concepto en vivo para su catálogo más amplio. Además ya ha sido presentada la primera lista de largometrajes impulsados por IA; se trata de una programación de cinco filmes con ingeniería de género y diversificación de riesgos. Los títulos de estas películas son: «Stoker», «End of the rainbow», «The Nick Pope Story», «The Cat» y «Scream world».

El papa alerta sobre la IA

Explica «The New York Times» que el flamante papa Prevost eligió su nombre principalmente porque el papa León XIII, quien ocupó el papado a finales del siglo XIX, se enfrentó a la revolución industrial. Este, León XIV, parece dar prioridad a alertar al mundo de la amenaza que puede suponer el mal uso de esta herramienta.Así lo hizo unos días atrás en su discurso inaugural ante el Colegio Cardenalicio, donde aseguró que la Iglesia abordaría los riesgos que la inteligencia artificial representa para «la dignidad humana, la justicia y el trabajo». Si bien el sumo pontífice alabó el inmenso potencial de la IA, advirtió que requiere «responsabilidad» para garantizar que pueda utilizarse para el bien común. «No es un problema católico, es un problema humano», recalcó el líder eclesiástico, con formación en Matemáticas.

Cabe recordar que ya su predecesor al frente de El Vaticano, el papa Francisco –quien curiosamente fue una de las primeras víctimas de las imágenes trucadas por IA: ¿quien no ha visto la foto de Bergoglio con el blanco chaquetón mullido de rapero?–, enfatizó a través del portal Vatican News que la IA debe estar al servicio del potencial humano y de las aspiraciones más altas, no como un competencia con él.