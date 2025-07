El importante consejo de Brad Pitt a los actores jóvenes: "No protagonicen películas de superhéroes. ¡Los matará!"

Después de cuatro décadas de carrera, Brad Pitt afirma que ha tenido tiempo para comprender a fondo el funcionamiento de la industria cinematográfica: cómo elegir los papeles adecuados, los directores con los que trabajar... El actor estadounidense, que actualmente promociona la película 'F1', en la que interpreta a un veterano piloto, aprovecha su amplia experiencia en Hollywood para asesorar a jóvenes actores en sus decisiones profesionales.

Para el actor que interpretó a David Mills en 'Seven', si hay algo que no se debe hacer es sucumbir a las presiones de los estudios. En particular, las de aquellos que animan a los actores a protagonizar películas de superhéroes o franquicias de larga trayectoria, solo para ganar notoriedad. "Me gusta ver cómo le va a la nueva generación en Hollywood", explica Brad Pitt, invitado el miércoles pasado al podcast New Heights, presentado por Jason y Travis Kelce.

"Y debo decir que me gusta mucho cómo algunas personas negocian sus contratos y sus papeles. En mi época, no teníamos todas estas libertades y era importante no vendernos", recuerda el actor. "Pero ahora, tengo la impresión de que los actores se están obligando a participar en franquicias o películas de superhéroes para conseguir más oportunidades", señala.

"Mi consejo a los jóvenes es que no los interpreten bajo ningún concepto. ¡Los matará! ", añadió al tiempo que afirmaba que estos papeles pueden ser inicialmente agotadores para los actores, pero también fatales para algunas carreras.

Las excepciones del maestro

El propio Pitt ha seguido este consejo al pie de la letra. A pesar de su próspera carrera, nunca se ha disfrazado de superhéroe. Sin embargo, se permitió un pequeño capricho al aparecer durante diez segundos en 'Deadpool 2'.

El actor también se ha distanciado de todas las grandes franquicias, con la excepción de la trilogía de 'Ocean's', que protagoniza junto a George Clooney, Matt Damon y Julia Roberts. También se apartó un poco de sus principios al retomar su papel de Cliff Booth para la secuela de 'Érase una vez... en Hollywood', de por David Fincher.

Brad Pitt no es el único veterano de Hollywood que ha aconsejado a los jóvenes actores que se mantengan alejados de las películas de superhéroes. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, aconsejó a Timothée Chalamet que no las hiciera. "Me dijo: 'No hagas películas de superhéroes ni consumas drogas duras' ", contó la superestrella de Dune en una entrevista con Vogue .