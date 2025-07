Michael Douglas se cansa del cine y deja ver su retirada definitiva: "Tuve que parar"

El dos veces ganador del Oscar, Michael Douglas, ha revelado que podría haber terminado con la actuación y afirma que "no tiene intenciones reales" de regresar a la industria.

Desde el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, con motivo del 50º aniversario de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', el actor y productor de 80 años dijo en una conferencia de prensa que, a menos que "surgiera algo especial" para él, no volvería a actuar.

Su último papel fue interpretar a Benjamin Franklin en la serie de Apple TV+ 'Franklin', que se filmó en 2022 y se estrenó en 2024.

"He tenido una carrera muy ocupada. Ahora, no he trabajado desde 2022, a propósito, porque me di cuenta de que tenía que parar. Había trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que caían muertas en el set", recoge 'The Guardian'.

"Estoy muy contento de tomarme un tiempo libre. No tengo intenciones reales. Pero digo que no estoy jubilado, porque si surgiera algo especial, volvería. Por lo demás, estoy muy contento. Simplemente me gusta ver trabajar a mi esposa [la también actriz Catherine Zeta-Jones]".

Añadió que estaba intentando escribir un buen guion para una pequeña película independiente, pero bromeó: "No busco trabajo. Mi golf está mejorando".

La suerte de evitar la cirugía

En 2010, Douglas se sometió a quimioterapia y radioterapia por un cáncer de garganta en etapa cuatro. En Karlovy Vary, dijo que tuvo "suerte" al evitar la cirugía, lo que "habría significado no poder hablar y tener que extirparme parte de la mandíbula... lo cual habría sido muy limitante como actor".

Douglas también abordó el estado actual de la política estadounidense y dijo que sentía que su país estaba "coqueteando con la autocracia".

"En general, lo veo como el hecho de lo valiosa que es la democracia, de lo vulnerable que es y de cómo siempre debe protegerse", continuó. "Espero que lo que estamos afrontando ahora mismo sea un recordatorio de todo el arduo trabajo que hicieron los checos para lograr su libertad e independencia. La política ahora parece tener fines de lucro. El dinero ha entrado en la democracia como fuente de ganancias. La gente ahora se dedica a la política para ganar dinero. Manteníamos un ideal, un idealismo en Estados Unidos, que ahora no existe".

Sin embargo, añadió que no entraría en demasiados detalles porque "la noticia habla por sí sola". "Yo mismo estoy preocupado, estoy nervioso y creo que es responsabilidad de todos cuidarnos", añadió.