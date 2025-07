Pasión por la bomba atómica: tras 'Oppenheimer', James Cameron dirigirá una película sobre Hiroshima

Mientras preparaba la adaptación del libro 'Fantasmas de Hiroshima', de Charles R. Pellegrino, James Cameron compartió su opinión sobre la película de Christopher Nolan, 'Oppenheimer'. Aunque afirmó que gusta la película sobre "el padre de la bomba atómica", el director de 'Titanic' matizó algunos aspectos en una entrevista con 'Deadline' que ahora ha recogido 'Le figaro': "Es interesante ver lo que evitó", aseguró Cameron. "Me encanta la dirección, pero me pareció que era una especie de evasión moral".

Para el cineasta, 'Oppenheimer' no expone suficientemente los daños causados ​​por las bombas atómicas lanzadas en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki: "No es que la película ignore los efectos especiales. No me gusta criticar la película de otro director, pero solo hay un breve momento en el que se ven cuerpos carbonizados. Pero tuve la impresión de que estaba eludiendo el tema", comenta James Cameron.

"No sé si el estudio o Chris [Nolan] pensaron que era un punto que no querían abordar, pero quiero ir directo al grano".

Cumplir una promesa

Al proyectar las consecuencias de la bomba atómica en la pantalla, Cameron pretende cumplir la promesa que hizo en su lecho de muerte al ingeniero japonés Tsutomu Yamaguchi, superviviente de los bombardeos nucleares que falleció en 2010 a los 93 años.

Su testimonio fue transcrito en las páginas del libro 'Fantasmas de Hiroshima' del escritor Charles R. Pellegrino, que el cineasta desea adaptar. "Quiero que siga siendo una especie de testigo neutral de un acontecimiento que realmente afectó a la humanidad, para que podamos mantener viva esa llama, ese recuerdo", confesaba el director.

El cineasta estadounidense regresará el 17 de diciembre con 'Avatar 3: Fuego y Ceniza'. Con un presupuesto de 250 millones de dólares, la película de 3 horas y 12 minutos será también "la más larga de la saga". Cameron declaró a 'Deadline' que está listo para expandir la historia: "Tengo los guiones, hemos hecho los primeros diseños para la cuarta y la quinta entrega, y estamos listos para empezar".