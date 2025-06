El director de una de las mejores películas del siglo estrena su primera serie en España: así es "Blossoms Shanghai"

El autor que desafío la delgada línea que separa el amor y el recuerdo vuelve tras años de inactividad con una propuesta que, como no podía ser de otra manera, cuenta con una calidad visual arrolladora. Hay que remontarse al 2013, con "The Grandmaster", para conocer el último ejercicio de dirección de Wong Kar-wai. Desde entonces, los diferentes trabajos del cineasta han transcurrido entre la producción y la escritura hasta llegar a "Blossoms Shanghai", su primera serie. Un proyecto ambicioso y sin límites que promete llevarnos de vuelta a ese mundo interior donde las luces de neón duelen más que las palabras.

Pero, en este caso, la obra no se presenta como un producto audiovisual hecho por y para las plataformas, sino como una especie de simbiosis fílmica que propone cerrar de una vez por todas la llamada "trilogía del amor". Desde la mil veces laureada por todos "In the mood for love" (2000), que mostraba la imposibilidad del amor desde el respeto y el poder del silencio, hasta "2046"(2004), donde el futuro solo parece ser el reflejo deformado del pasado que se crea en el charco al pasar. En consonancia con lo mentado, y en base a los primeros avances, en este caso el amor se cruzará con la corrupción que florece en el propio ser.

Uno de los directores más grandes de la historia

Desde la determinación de Fassbinder, quien fue una de sus principales influencias, hasta la actitud de nombres como Antonioni o Truffaut y la importancia de su entorno cultural surgen algunos de los pilares fundamentales de su universo fílmico. El cineasta shanghainés tiene un estilo distintivo y muy personal caracterizado por el poderío apabullante de sus imágenes y la disolución de su mensaje en una relación equidistante entre forma y fondo. Su éxito fue tal que captó la mirada de grandes cineastas haciéndose, de esta manera, un hueco entre los directores consentidos por la crítica.

La realidad es que "Chungking Express" (1994) fue la cinta cumbre que le dio a conocer en el escaparate occidental. Aunque nombres como "Happy Together"(1997) y "Fallen Angels" (1995) son algunas de las grandes obras que han encumbrado el nombre de Kar-wai a la cima más alta del séptimo arte. Varias de las claves de su cine son el uso tan atípico del espacio y del tiempo. Wong Kar-Wai lleva por bandera una concepción del cine prácticamente aborigen en la que el escenario y la cultura característica del entorno en cuestión juegan un papel protagónico. De esta manera, las imágenes no conforman una película sino que son la obra per se.

"Bloosoms Shanghai": la primera serie de Wong Kar-wai

La primera serie del maestro contempla la adaptación de la novela Blossoms (2013), de Jin Yucheng. En palabras del propio autor "La serie te llevará a Shanghái en los años 90, cuando la ciudad se estaba redefiniendo a sí misma. Se trata tanto de mirar hacia delante como de mirar hacia atrás. En esencia, 'Bloosoms Shanghai' trata sobre los impulsos humanos universales: la búsqueda de la reinvención, la embriaguez de las oportunidades y la tensión entre la ambición y el amor".

En este sentido, todo comienza un día histórico que marcó un antes y un después, el 19 de diciembre de 1990, fecha en que se inaugura la Bolsa de Shanghai. En este contexto, Ah Bao (Hu Ge) construye desde los cimientos un imperio forjando en oro su fortuna. Durante su viaje tendrá que hacer frente a los peligros del querer junto al duelo y a su estrecha relación con el poder. Mediante tres relaciones sentimentales experimentará los diferentes valores de la sociedad y se sumergirá en experiencias radicalmente contrapuestas.

30 capítulos y dos volúmenes

Este 17 de junio se estrena en Filmin en exclusiva la primera parte de la serie con los 5 primeros capítulos. De forma simultánea, cada semana hasta el 1 de julio se publicaran la primera quincena de episodios, cada martes. La segunda parte que completa la primera temporada se estrenará en invierno aunque todavía se desconocen los detalles y la fecha exacta.