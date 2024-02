Controvertida investigación: la paridad de género en el cine se podría alcanzar en 200 años

En el marco de la celebración del Festival Internacional de Berlín, se ha presentado un estudio que no ha pasado desapercibido en la industria del cine. Se trata el titulado "Re-framing the picture", una investigación realizada por la Universidad de Cine Konrad Wolf -la más antigua y grande de Alemania de este sector-, y un equipo internacional y multidisciplibnario, y que aborda la paridad de género en este ámbito. Tras analizar unas 12.000 películas de las industrias cinematográficas de tres países entre 2005 y 2020, resultados son alarmantes: al ritmo actual, esta equidad entre hombres y mujeres no se alcanzaría hasta 2215 en Canadá, 2085 en Reino Unido y 2041 en Alemania, que son los tres países estudiados. Es decir, faltan unos 200 años, unos 60 y unos 20 respectivamente para que la paridad de género sea una realidad en el mundo del cine en tres países que bien podrían servir de representación a sus vecinos, al menos en el caso europeo.

El objetivo de los expertos en este estudio era el de "evaluar, comprender y modelar el impacto de las políticas de equidad de género en la industria cinematográfica", describen. Para ello, analizaron las políticas, prácticas y normas que limitan las estructuras industriales equitativas, presentando así el informe datos desde tres perspectivas: las políticas, el número y las redes. Con esto, se han llegado a diferentes conclusiones: "Luchar contra la inequidad de género sigue siendo un esfuerzo de largo plazo, no existe una solución única para todos, las políticas deben ser internacionales y estructurales, y debemos ampliar el alcance de las políticas que hacen el acceso a, por ejemplo, financiación o nominaciones a premios, que dependen del progreso hacia la equidad".

Estos resultados, al ser presentados en la Berlinale, no pasaron desapercibidos en un sector reivindicativo en cuanto a la igualdad de género, y que lucha de forma constante por su plena conquista. Se sugiere que las futuras políticas sobre este campo sean "fuertes mecanismos de rendición de cuentas, incentivos financieros y con capacidad de impulsar activamente el cambio en la industria". Con esto, Deb Verhoeven, uno de los autores del informe y profesor en la Universidad de Alberta, ve que el problema no solo se puede fijar en políticas de cuotas. "Las industrias cinematográficas no solo necesitan más mujeres, sino que las necesitan en los puestos adecuados", así como contempla que "los modestos avances logrados por las mujeres y las minorías de género no se han producido a expensas de los hombres, sino que han surgido como resultado de una expansión de la industria".