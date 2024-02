Carmen Calvo asegura que "el proyecto más decente del mundo es la igualdad"

La exvicepresidenta primera y nueva presidenta del Consejo de Estado,Carmen Calvo, ha presentado este miércoles 14 de febrero su libro "Nosotras: el feminismo en la democracia" (Planeta) donde aborda toda su trayectoria en el feminismo y que trata desde la lucha contra la violencia machista a la igualdad. En el mismo, señala que la fraternidad entre feministas y el colectivo LGTBI "funciona", pero "solo hasta que emergen intereses enfrentados" y ha precisado que muchas críticas ni se entera -en alusión a Podemos que ha cargado contra ella llamándole tránsfoba-.

La política socialista ha celebrado que el feminismo haya dado "grandes pasos de prestigio y respeto": "Hay muchas mujeres jóvenes que pensaron hace 15 años que el feminismo ya estaba caduco y que ahora sacan la bandera del feminismo porque ellas cobran menos, porque retrasan la maternidad hasta los 40, porque quizá han tenido malos tratos. Porque quizá a las tres de la mañana a alguna la han violado y se da cuenta que esa lucha también es suya", ha señalado.

Sobre la división en el seno del feminismo, Calvo ha destacado que este "siempre ha tenido debate interno", algo "obvio por su potencia". "Otra cosa diferente es que el repunte del neomachismo y del patriarcado, que se resiste a muchas cosas, le ponga la palabra feminismo a cosas que no lo son", ha advertido.

Además, indicó que son "muchos" los hombres que "se hacen feministas", "se venden como feministas" o "los venden como feministas", pero que "no hay hombres feministas", sino "profundamente demócratas que saben cómo tiene que alcanzar la democracia el escalón del reconocimiento en igualdad de condiciones de los derechos y de las libertades de las mujeres con relación a los hombres".

En "Nosotras", la política califica de "inaceptable" tener que aclarar cuál es la lucha del feminismo "mientras vemos cómo su causa se solapa con la de otras minorías": "Nosotras, como movimiento, hemos sido siempre solidarias, pero una cosa es que exijamos salir de la injusticia y otra muy distinta que se pretenda incluir a más de la mitad de la población del planeta en el concepto colectivo", escribe.

La recién nombrada presidenta del Consejo de Estado cree que no todas las mujeres son feministas, si bien el feminismo lucha por todas ellas sin distinción.

Preguntada sobre si una chica trans puede sentirse incluida en el "nosotras" que da título a su libro, Calvo ha afirmado que lo que habría que hacer es "respetarla, escucharla, acompañarla, ayudarla y, sobre todo, impedir ningún tipo de discriminación", permitir que "se pueda desarrollar en la dirección que vaya considerando en la compañía de su familia y, desde luego, de los elementos técnicos que necesita".

Calvo apuntó que su libro es un ensayo de democracia y feminismo y que ella no lo habría escrito si se hubiera podido hacerse de forma mágica. En rueda de prensa ha asegurado que ahora hemos salido de la fantasía que vivimos donde todo el mundo se hizo feminista, pero "todo el mundo no es feminista. No lo son los jóvenes varones de la ultraderecha porque pierden privilegios", advirtió. Dijo que uno de los datos que más le "inquietan y conmueven" es que se dice que los hombres que van educándose en el respeto a las mujeres no irán a la prostitución, pero "es mentira" ya que "crece la prostitución entre los chicos más jóvenes". "Quieren tener la prostituta sometida, pero también, si eres heterosexual, que tu chica gane tanto como tú y que no te dé la lata". "Las feministas llevamos mucho tiempo proponiendo educación sexual y reproductiva, el parar en seco el acceso de la pornografía en los más jóvenes que es fundamentalmente atentatoria contra la dignidad de las mujeres", explicó.

Además, ha pedido a los hombres que no den por supuesto lo que las mujeres "pensamos, sentimos y queremos" y ha afirmado que tiene esperanza en aquellos de entre 25-40 años que son o serán padres de niñas y que estarán concienciados para que sus hijas no tengan que vivir situaciones de explotación, maltrato o injusticias. En todo caso, convoca a los varones, de los que espera que "aprendan a cambiar su conciencia para entender el nuevo camino". "El futuro será de quienes inexorablemente entiendan la igualdad. Así, sin trampas",

Asimismo, cree que la política dará un giro en muchos aspectos sobre cosas importantes donde "todos los que estamos en la vida pública vamos a tener que leer mucho" ya que esto "requerirá de políticos y políticas más finos y respetuosos".

Entre algunas medidas, Calvo se mostró partidaria de proponer cambiar los horarios españoles que dijo son un "desquicie" donde estamos a la cabeza de tomar pastillas para dormir, con más operaciones estéticas después de Brasil. El proyecto más decente del mundo es la igualdad. Yo soy socialista por esto". Asimismo, defendió que "nuestro país tiene una extraordinaria ley que empecé a trabajar con Zerolo con la ley de igualdad de trato que, bien desarrollada, es una joya".

Eurovisión

Sobre "Zorra", la canción del dúo Nebulossa con la que España se presenta al festival de Eurovisión indicó que "es una canción para ganar dinero y votos". "Yo soy del sector que se niega a debatir el feminismo en Eurovisión" porque considera que el lugar para hacerlo es el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos autonómicos, los gobiernos y los ayuntamientos. "Si buscan la palabra 'zorras' en el diccionario, dice lo que dice", ha apuntado para añadir que "más de una mujer" le ha dicho que lo último que escuchó antes de que la tiraran por las escaleras o le clavaran un cuchillo fue "zorra".

Calvo defendió que el feminismo es un movimiento que "tiene controversia", pero hay etiquetas que se les pone que para ella no lo son. "El feminismo del que yo vengo y del que formo parte no practica la idea de que los cuidados sean nuestros ni de que las mujeres sean mejor que los hombres, sino de que las mujeres hemos vivido una historia de subordinación. No es compatible una historia en paz que oye el goteo de una mujer asesinada como si fuera normal". Además, la exvicepresidenta propuso que se haga un gran debate público sobre la maternidad. Hizo una defensa del aborto en la sanidad pública como forma de controlar su propio cuerpo y "propongo que también se recoja en la Constitución como está haciendo Francia".

Puertas giratorias

Carmen Calvo ha negado en una entrevista a Efe que su propuesta de nombramiento para presidir el Consejo de Estado sea una puerta giratoria. Rechaza las críticas del PP y asegura que "quizá algunos no saben que eso no es una puerta giratoria, que es otra institución. Yo una puerta giratoria, no, nunca".

En un momento, en el que se tramita en el Congreso la ley de amnistía que ha encendido el debate político, Calvo considera que "es muy importante contribuir, si se puede, a la tranquilidad y al reforzamiento de la democracia en este país". "Hace falta que algunos debates sean más profundos, más documentados", ha dicho tras recordar que al Consejo de Estado solo se puede acceder si se ha ocupado el cargo de exministro o exministra, como también lo fue José Manuel Romay Becaria durante el gobierno popular de Mariano Rajoy. "A esos cargos no se llega ni por oposición ni por ninguna razón. Lo puedo repetir todos los días, me voy a otra institución del Estado. Es ahí donde están desde que existe el órgano y la Constitución muchos exministros, porque es de lo que se trata, de que junto con el cuerpo técnico de letrados, que son técnicos por oposición, estén también hombres y mujeres que han tenido mucha experiencia", ha recalcado.